Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Cariúcha acusa Rachel de racismo; produção mostra VAR

Cariúcha realmente cumpriu a promessa de acusar Rachel Sheherazade de racismo ao vivo durante a formação da segunda roça de A Fazenda 15.

Após receber um voto da jornalista, a cantora relembrou uma das brigas entre elas. Segundo a peoa, Rachel teria pedido para ela não cuspir nela para "não contrair nenhuma doença".





Porém, durante a exibição do VT, a produção do programa mostrou que Rachel nunca falou tal coisa para a rival.

🚨 VAR



Em momento nenhum Rachel disse que Cariucha tinha doença ou colocou sua cor de pele na dinâmica, a Cariucha quer apelar pra pauta racial para suprir esse cancelamento que ela tem hoje. Uma vergonha #RoçaAFazenda #TeamRachel



pic.twitter.com/n1Y9s4Pksa — chaminé (@chami1ne) October 4, 2023









A Cariúcha falando da doença e que Rachel “disse” isso porque ela é preta #RoçaAFazenda



pic.twitter.com/cvBfMY04Mm — Dantas (@Dantinhas) October 4, 2023





