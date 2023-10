Reprodução/Record Yuri expulso de A Fazenda 15? Patrocinador exclui peão de painel

Será que Yuri Meirelles vai ser expulso de A Fazenda 15? Após proferir falas homofóbicas contra Lucas Souza , um dos patrocinadores do reality da Record deixou os internautas com uma pulga atrás da orelha.

Isso porque, a Betano, um dos patrocinadores principais da atração, excluiu o nome do peão das cotações de apostas para o vencedor do programa após a repercussão do caso.





Mais cedo, Adriane Galisteu e a emissora afirmaram que haverá um pronunciamento durante a transmissão ao vivo nesta quarta-feira (4).

🚨VISH: Internautas notaram que o site da Betano, patrocinadora oficial de #AFazenda , não inclui mais o nome de Yuri Meirelles nas apostas para ganhador do programa. Será que vem expulsão ao vivo? 🤔👀 pic.twitter.com/lZSILXLhtg — Portal de Reality (@portaldereality) October 4, 2023





Pressão dos telespectadores

Cariúcha e Simioni chamaram Lucas de "p*tinha", enquanto a cantora insistiu na ofensa em várias conversas e até em uma briga em que partiu para cima do influenciador. Yuri debochou dos trejeitos do ex-militar e questionou se ele "era homem", enquanto Darlan o chamou de "fresco" e pediu para ele "virar homem".

Internautas mencionaram a Record na web e relembraram o discurso da emissora antes de festas, em que o canal menciona a possibilidade de expulsão diante de atos homofóbicos.

No X, antigo Twitter, os espectadores repercutiram as frases "homofobia é crime" e "Lucas merece respeito", ao pressionarem a Record por um posicionamento.

