Reprodução/Record TV A Fazenda: o que dizem as equipes dos envolvidos no caso de homofobia

Durante a madrugada desta quarta-feira (4) Lucas Souza foi alvo de falas homofóbicas em A Fazenda 15 por Yuri Meirelles, Cariúcha, Kamila Simioni e Darlan Cunha.

Após a repercussão do caso e pronunciamento da Record TV, as equipes dos envolvidos usaram as redes sociais dos participantes para comentarem o caso. Veja o que eles dizem.





Yuri Meirelles

Segundo a equipe, a intenção do peão não era ofender o rival. "Todos nós, familiares e membros da equipe do Yuri, pedimos a atenção de todos para falar sobre o ocorrido. Yuri errou ontem ao debochar de Lucas e depois de chamá-lo da forma que chamou na discussão. Pedimos nossas mais sinceras desculpas, em nome do Yuri, a todos que se sentiram ofendidos e, principalmente, ao Lucas. Mas é importante ressaltar que em nenhum momento essa foi a intenção real do Yuri. Apesar da intenção do Yuri não ter sido essa, ele errou, e por isso pedimos desculpas a todos", disseram.

Cariúcha

A assessoria da cantora compartilhou uma declaração dos advogados dela. "Até o momento, desconhecemos qualquer tipo de processo cível e criminal envolvendo nossa cliente. A única pessoa que possui a atribuição de aplicar uma pena é um juiz, desta forma, até o momento, inexiste qualquer conduta criminosa de nossa cliente. A retorsão consiste em revidar a injúria com outra injúria. Ou seja, corre quando a vítima também ofendeu a honra subjetiva do agente e logo após também foi ofendida. Nesse caso, nenhuma delas é punível", afirmaram.

Kamila Simioni

Apesar do ocorrido, a equipe da influenciadora não falaram diretamente sobre o cado. "Por meio desse tweet, declaramos que esse perfil continuará com as suas postagens normalmente! Independentemente de qualquer coisa, as equipes da Simioni estão fechadas e compromissadas com seu jogo, até o fim. Porém, nos comprometemos também em, ao final do reality, conscientizarmos nossa peoa acerca das infelicidades dos assuntos abordados e aqui viralizados. Queremos dar um basta a todo o discurso de ódio e ataques que, frequentemente, têm chegado a esse perfil. Não se combate, repudia ou desaprova o ódio com mais ódio!", declararam.

Darlan Cunha, Laranjinha

Os administradores do ator não se pronunciaram sobre a situação até o momento.

Lucas Souza

Pelas redes sociais, a equipe do ex-militar afirmou que vai tomar medidas na Justiça após o caso. "Em relação aos eventos ocorridos na noite de ontem, datada em 03 de outubro de 2023, bem como na madrugada subsequente, no âmbito do programa A Fazenda, é necessário examinar possíveis transgressões legais cometidas em relação ao peão Lucas Souza"

Eles também listaram as medidas judiciais cabíveis. "1. Darlan Cunha ‘Laranjinha’ ameaçou Lucas, pronunciando a seguinte frase: ‘Aqui dentro a gente discute, lá fora eu te pego’. Potencial delito: ameaça (Artigo 147 do Código Penal Brasileiro). 2. Em seguida, Cariúcha proferiu comentários desrespeitosos sobre Lucas, denominando-o de ‘p*tinha’, insinuando que ele se casou por interesse em ganhar notoriedade pública e ainda afirmou que o mesmo teve condutas de ‘psicopata’ fora do programa. Possíveis crimes: difamação (Artigo 139 do Código Penal Brasileiro) e injúria (Artigo 140 do Código Penal Brasileiro) por difamar e ofender Lucas com termos difamatórios e acusações graves. 3. Yuri Meirelles proferiu a declaração de que Lucas Souza era ‘chupa p*u’, com conotação homofóbica. Possível delito: injúria homofóbica, passível de enquadramento nas leis que combatem a discriminação com base na orientação sexual".

Kally Fonseca

Já a equipe da peoa saiu em defesa de Lucas, assim como a cantora. "É preciso reiterar alguns pontos que vêm sendo abordados pela Kally nos últimos acontecimentos da Fazenda 15. Durante a madrugada, Kally foi a única a abordar o que está DE FATO acontecendo, destacou e criticou as falas homofóbicas citadas por alguns peões na casa. Sim, sabemos que a participação da Kally terá seus momentos de altos e baixos, porém queremos ressaltar aqui que seu jogo é pautado com seu caráter, e ela já deixou bem claro quem são suas prioridades e as causas que defende lá dentro. Nós, como equipe, concordamos com o que Kally falou e nos solidarizamos com todos que se sentiram ofendidos pelos outros peões", disseram.

