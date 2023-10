Reprodução A Fazenda 15: Cezar Black compara genitália de ex-ficante: 'Travesti'

O enfermeiro Cezar Black se enfiou em uma polêmica na tarde desta terça-feira (3) ao comentar sobre a genitália de uma ex-ficante, a comparando com mulheres transsexuais.

Durante conversa na mesa da cozinha, Kamila Simioni apontou que faz uso de esteroides anabolizantes e, embora a dosagem alta, não registrou o aumento da genitália, um dos efeitos colaterais do uso de hormônios para ter maior volume de massa corporal.

"Meu médico disse ‘Kamila, você é mutante. Se as minhas pacientes tomarem a dose [de anabolizantes] que você toma, com uma semana elas já virariam homens'", declarou a influenciadora.

Na sequência, o enfermeiro Cezar Black comparou a situação de Simioni com uma mulher que ele se relacionou. "É isso. Uma vez fiquei com uma menina, o clitóris era desse tamanho, falei essa porr* é travesti. Que porr* é essa, doido", relembrou o ex-BBB.

Kamila Simioni deu detalhes de como a substância age no organismo dela. "O meu só dá uma inchadinha, fora o tesão que dá", completou.

Misericórdia

Cezar Black conta que uma vez, ficou com uma moça que tinha um clitóris tão grande que achou que era uma travesti.



Black: "Uma vez fiquei com uma menina, o clitóris era desse tamanho, falei essa porr* é travesti. Que porr* é essa doido." pic.twitter.com/xbASKH3DMY — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) October 3, 2023













No X, antigo Twitter, internautas repercutiram a fala de Cezar Black e apontaram que o peão teve uma atitude transfóbica.

"Cezar entrou na fazenda só pra sair cancelado mesmo", apontou um internauta. "Transfobia Black? Foi pra fazenda só pra ser cancelado por tudo?", apontou outra.

