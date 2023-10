Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: Cariúcha debocha de saúde mental de peões e é criticada

Na madrugada desta terça-feira (3), Cariúcha e Márcia Fu, de "A Fazenda 15", foram assunto nas redes sociais. Isso porque as peoas debocharam dos peões que precisam tomar remédios para doenças mentais.



No quarto, as peoas conversavam sobre a aparência de Márcia Fu, quando Cariúcha falou que ela estava normal. A peoa, então, emendou: "O piradão aqui é o Sander". A cantora e a atleta caíram na risada. Logo depois, Márcia imitou o vocalista do Twister.



🚨VEJA: Cariucha está sendo criticada após debochar de um participante que precisa do auxílio de medicamentos. #AFazenda

pic.twitter.com/dp3OalGCRN — CHOQUEI (@choquei) October 3, 2023





Internautas, então, criticaram a atitude das peoas:



A saúde não é algo com que se possa brincar. — First Adam🧘 (@Lonewolf00011) October 3, 2023





Podre — Papi (@xbzpapi) October 3, 2023





Que falta de empatia — Mário Joaquim (@MarioJoaquimNT) October 3, 2023