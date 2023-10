Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': peoas alfinetam Sheherazade e Jaquelline: 'Mimadas'

Na manhã desta segunda-feira (2), Cariúcha e Márcia Fu, participante de "A Fazenda 15", criticaram Rachel Sheherazade e Jaquelline durante o trato dos animais. As duas ficaram revoltadas após uma briga generalizada do último domingo (1).



Cariúcha e Márcia Fu ficaram revoltadas após a jornalista mandar a cantora calar a boca e a ex-BBB causar uma punição de propósito.



"[Rachel] me mandou calar a boca, não aguentei. Ontem estava tudo entalado", disse Cariúcha, que bateu boca com Sheherazade na dinâmica do domingo. "Já estou ouvindo piadinha há muito tempo, não tenho sangue de barata", justificou ela.

Márcia tambpem comentou sobre a dupla e criticou Jaquelline "Falei ontem para a Rachel: 'não acho certo [sobre o comportamento de Jaquelline]". "Só prejudica a gente. Segunda vez que a gente fica sem água. Não pensa no coletivo, pessoas mimadas", completou Cariúcha.

Ela ainda disse: "Não sou empregada de ninguém." Márcia continuou "Ainda mais a gente, que fala alto, é meu jeito...Vou dar um gelo nela [Jaquelline]."

Cariúcha diz que não é funcionária, nem empregada da Rachel pra ela mandar calar a boca. #AFazenda pic.twitter.com/wKuD0t85E8 — Central Reality (@centralreality) October 2, 2023













