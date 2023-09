Reprodução/Record TV A Fazenda 15: após primeira roça, Simioni pensa em desistir

Na tarde desta sexta-feira (29), Cariúcha e Kamila Simioni comentaram sobre o resultado da primeira roça de A Fazenda 15, que eliminou Nathalia Valente .

No quarto, as peoas desabafaram sobre o jogo e comentaram sobre a vontade de desistir do reality.





"Às vezes, dá vontade de sair correndo", disse Cariúcha. "Não estou com muita vontade de ficar aqui não", respondeu Simioni.

"Nem eu amiga", comentou Cariúcha.

Na sequência, Simioni contou que os filhos questionariam a saída da mãe através da desistência e prometeu não pensar mais no assunto.

Após o tombo de ontem, Simioni e Cariúcha afirmam que não tem mais vontade de continuar no reality. #AFazenda pic.twitter.com/V77jRvU86q — Central Reality (@centralreality) September 29, 2023





