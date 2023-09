Reprodução - PlayPlus - 28.09.2023 Simioni em A Fazenda 15





Kamila Simioni começou a recalcular a rota antes da primeira eliminação de "A Fazenda 15", que acontecerá na noite desta quinta-feira (28). Durante a tarde, em conversa com Black, Radamés e Alicia X na academia, Simioni afirmou que o grupo "dos crias" será completamente extinto.



"Vai sair um por um. Posso ir junto por qualquer outro motivo, mas vai sair um por um. Várias coisas que o outro pessoal argumenta estão certas. Eles estão certos", afirmou Simioni.





A influenciadora ganhou o apoio de Alicia X na conversa. "Sinto que eles estão tão seguros que, aos poucos, vira uma soberba", disse a irmã de MC Daniel. Radamés, que se aproximou do grupo dos crias e levou um alerta de André Gonçalves, também criticou o grupo.

"Hoje eles estavam combinando como vai ser a volta da Nath batendo no sino. Fizeram isso na frente da Rachel e ela veio contar triste", completou o ex-jogador de futebol.

simioni sobre o grupo dos crias:



"vai sair um por um, e eu posso ir junto por qualquer outro motivo". #AFazenda15 pic.twitter.com/eZ35AHaupI — adrielle 🌸 (@adrielletuitta) September 28, 2023





Simioni aproveitou para citar o "massacre" de Lucas Souza, que recebeu 16 votos na roça e não venceu a prova do fazendeiro. "Eu vi o Lucas muito triste quando voltou. E eu sinto pelas pessoas. Aqui todo mundo merece ganhar. No final de tudo, quem ganhar, amém [...] Fiquei com dó", lamentou Simioni.



Mais cedo, Simioni chamou Laranjinha de "leva e traz" entre os grupos formados em "A Fazenda 15" e ressaltou que não concorda com tudo que Cariúcha faz no reality da Record.

Nathalia Valente é a representante do gurpo dos crias na roça desta noite. Ela enfrenta Rachel Sheherazade e Lucas Souza pela permanência no jogo. Na enquete do iG Gente, Valente é apontada como a primeira eliminada do programa.