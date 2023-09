Reprodução/Record - 26.09.2023 Cezar Black





O baiano Cezar Black está de olhos abertos para o comportamento de Shay . Nesta quinta-feira (28), em conversa com Alicia X, Black afirmou que não está gostando da forma como Shay está interagindo com as pessoas em "A Fazenda 15".

Para Black, Shay tem forçado um lugar de vítima. "O Shay é muito confuso e está se metendo em umas paradas que não gosto. Quer opinar em tudo e entra em um negócio de ficar falando que os outros são xenofóbicos, fica rotulando os outros", disse Black.





Recentemente, na primeira formação de roça, Shay insinuou que Kally Fonseca foi xenofóbica com ele. "Estou evitando ele um pouco mais. Não me associando a esse tipo de comportamento", completou Cezar Black, enquanto Alicia escutava atentamente o desabafo.





A visão de Cezar Black ganhou elogios dos internautas. "Black percebeu no pós-roça e ontem que as brincadeiras dos crias usando pautas para criar discórdia e confusão não é algo aceitável. Sem falar que ele morre de medo de entrar nesses assuntos e se afasta ou crítica, como fez com Jaque pelo machismo que ela falou mesmo tendo razão", ponderou uma internauta.

"O Shay está desesperado para ganhar um enredo para si e ter destaque, vai arrumar nada nessa edição. O Black está certíssimo", analisou outro.

Black e Shay estavam imunes na primeira semana de "A Fazenda 15". Os dois peões ganharam uma prova de imunidade após o público escolher a dupla do paiol para entrar no elenco oficial.