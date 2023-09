Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Marcia faz pergunuta indiscreta sobre peão e divide a web

No início da noite nesta sexta-feira (22) Marcia Fu gerou discussão nas redes sociais ao fazer uma pergunta indiscreta sobre um peão de A Fazenda 15.

A ex-jogadora do vôlei questionou a sexualidade de Shayan após Radamés e Cariúcha explicarem a expulsão dele em A Fazenda 14.





"Ele é homem ou viado? Só pra eu saber", disse ela. Radamés então respondeu: "É homem".

Radamés contando como o Shayan foi expulso e a Márcia Fu: “Ele é homem ou viado? Só pra eu saber” #AFazenda

pic.twitter.com/60vf7cN88H — Central Reality (@centralreality) September 22, 2023





Depois da resposta, o ex-jogador de futebol seguiu explicando como se deu a expulsão de Shay.

Marcia quis argumentar com a dupla afirmando que o peão não foi expulso, porém, eles a repreenderam.

"Eu assisti. Teimosa. Depois explico", concluiu Cariúcha.

O VÔ PASSAR PANO! Kkkkkk — (a)manditta. 🥬 (@_littleamanda) September 22, 2023









as pessoas rindo ? pelo amor — rafael carter (@beyfobic) September 22, 2023









Já vão cancelar a pobi — LUCAS (@LUCAOdaMassa) September 22, 2023





se fosse cariucha ou simioni falando isso já estariam canceladissimas (mais do q ja é) — ؘ (@sstalaz) September 22, 2023









Mano a Márcia é o nosso alívio cômico dessa edição kkk — Wendyl Rodolfo ⚖️ (@wen_rss) September 22, 2023









