Reprodução/Record TV A Fazenda 15: peões tem conflito ao dividir tarefas da casa: 'Não vou'

O clima de ficou um pouco tenso em A Fazenda 15 nesta sexta-feira (22) quando os peões se juntaram para separar as tarefas da casa.

Junto com o grupo, o fazendeiro Yuri sugeriu que aqueles que não fazem trato com os animais se dividissem em trios para cuidar das obrigações domésticas.





Após o acordo da maioria, Yuri questionou André Gonçalves e Rachel Sheherazade sobre as funções que eles exerceriam, porém, o ator negou qualquer acordo.





Segundo André, ele é um dos poucos que já estão fazendo as funções e, por isso, vai continuar da mesma forma. "Quando eu quiser fazer, eu vou fazer. Eu só não quero estar em um grupo definido [...] Vou ajudar quando eu quiser, não quer dizer que eu não vou ajudar".

"Define aí com quem está de fora que nunca fez nada", completou ele.

Já Rachel escolheu ajudar Sander na cozinha, mas foi negado pelos outros peões que pediram para que o cantor escolhesse. Por fim, ele deixou a jornalista ajudar.

