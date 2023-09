Reprodução/Record TV A Fazenda 15: 'Você me pagava?', questiona Cariúcha para Lucas Souza

Nesta quinta-feira (21) Cariúcha contou aos peões de A Fazenda 15 que questionou Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, sobre uma possível ficada entre eles.

"Eu cheguei do lado dele e [perguntei]. 'Se você não fosse o Lucas e eu não fosse a Cariúca, você me pegava?'", disse ela aos colegas de confinamento.





A peoa também contou qual foi a reação do militar. "Po, claro! Sabe que eu adoro uma preta", respondeu ele, de acordo com ela.

"É... Você gosta de ver a coisa preta entrar", brincou Cariúcha.

Vale lembrar que Lucas e Cariúcha são desafetos de Jojo, além de Kamila Simioni. O grupo já trocou farpas nas redes sociais após alfinetas.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Cariucha falando que o Lucas pegaria ela e disse que ele gosta de ver a coisa “preta entrar”. #AFazenda pic.twitter.com/sUdeViAvvb — Central Reality (@centralreality) September 21, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: