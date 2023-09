Reprodução - PlayPlus - 19.9.2023 Lumena, em A Fazenda 15





A ex-BBB Lumena Aleluia está no " Paiol A Fazenda 15 ", mas já começou a jornada sofrendo cortes no PlayPlus, transmissão 24h do reality da Record . Na tarde desta terça-feira (19), quando Lumena falava da morte de Marielle Franco, a Record cortou o sinal ao vivo.

"Eu estava no local do evento. Recebi a mensagem. A gente foi para a cena do crime [de Marielle Franco] (...) Fui para o meu terreiro", disse Lumena Aleluia, antes do sinal do PlayPlus ser cortado.

Minutos depois, o sinal foi reestabelecido e já estava focado em outra peoa, Nadja Pessoa. Na web, os internautas também repararam no corte brusco. "A Lumena começou a falar da Marielle aí o sinal foi cortado", reparou uma fã. "Engraçado que sinal quando a Lumena ta conversando sobre sua função aqui fora corta, aí quando a Nadja ta falando asneira bancando a injustiçada é até o fim né??", reclamou um fã.

A Record foi procurada pelo iG Gente para explicar a situação. Até o momento da publicação da nota a emissora não respondeu. O espaço segue aberto.