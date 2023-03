Reprodução / Instagram 28.03.2023 Xuxa comemora 60 anos com ensaio ousado de topless

Xuxa vem celebrando os 60 anos com diversas aparições em programas de TV, eventos com fãs e amigos em um navio temático e ensaios fotográficos. Em uma postagem no Instagram nesta terça-feira (28), a apresentadora aparece com atitude, usando uma coroa, com a língua de fora e sem camisa.

“Bru e Ma, eu sempre agradeço a voces quando podemos ficar juntos, seja fotografando ou batendo um papo. Amo o trabalho e o carinho de vocês.”, declarou a apresentadora na publicação.





As fotos compartilhadas foram idealizadas pelos amigos, o produtor Marcelo Feitosa e o fotógrafo Brunno Rangel. A filha de Xuxa, Sasha Meneghel, também aprovou o ensaio e comentou na postagem da mãe.

Xuxa comemorou os 60 anos em grande estilo, com apresentações em um navio temático e ensaios fotográficos ousados. As festividades vão durar todo o ano, incluindo a estreia do documentário sobre a vida da apresentadora no Globoplay em julho de 2023.





