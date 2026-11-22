Reprodução das Redes Sociais Jornalista Flávia Oliveira no jornal das 18h

A vitória do Flamengo alegrou muitos torcedores e repercutiu até na Globo News. Durante a entrada ao vivo no jornal das 18h, a jornalista Flávia Oliveira comentava assuntos políticos quando os gritos do marido e do neto interromperam a sua participação no programa.

Meu Deus, a Flávia Oliveira ao vivo na GloboNews e, do nada, o marido e o neto comemorando o gol de empate do Flamengo contra o Palmeiras! A gritaria foi tanta que interrompeu até a participação dela 😂 https://t.co/r6qHyjaONh — Guzzo Informa (@guzzoinforma) November 21, 2026





No momento em que os gritos foram ouvidos, Flávia explicou que o marido e o neto são torcedores do time de futebol carioca: "Desculpa gente, meu marido é flamenguista. Meu marido e meu neto, eu tenho que explicar para vocês isso." e caiu na risada junto com a apresentadora Elisabete Pacheco.





A situação repercutiu nas redes sociais. Flávia disse que é vascaína, mas estava tranquila naquele momento. O grito da comemoração veio após o gol de Samuel Lino, aos 31 minutos do segundo tempo. O Flamengo precisava apenas de um empate para ganhar o Brasileirão pela 10ª vez.