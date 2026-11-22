Reprodução Kate Middleton em documentário

De forma surpresa, a Princesa de Wales Kate Middleton compartilhou, na NBC, o primeiro trailer do seu documentário ‘Heal’ sobre seu diagnóstico de câncer. A notícia da doença chegou em janeiro de 2024, em um vídeo emocionante ao lado do marido, o príncipe e sucessor direto do trono inglês William. Além do anúncio do documentário, todos os fundos arrecadados com a distribuição serão doados para a instituição de caridade Royal Marsden Cancer Charity, que ajuda pessoas com câncer durante e após a doença.



No trailer Kate fala sobre como foi seu processo de diagnóstico e durante o processo de quimioterapia: “O câncer te muda de fato. Muda seu corpo, te muda fisicamente. Mas tem uma parte muito, muito mais profunda que o diagnóstico muda em você", relata. A trama é acompanhada de uma jornada da princesa no National Three Peaks Challenge, maratona que acontece em três das maiores montanhas da Escócia, Inglaterra e do País de Gales.

Reprodução Kate Middleton escalando montanhas



Ao lado do irmão, também foi revelado o reencontro emocionante de Kate com os filhos após concluir o desafio, que acontece em prol da instituição para pessoas com câncer que a princesa apoia.



Superação

Para além do desafio físico de escalar montanhas, a princesa relata durante a jornada as complicações de enfrentar a doença. Atualmente o caso de Kate está em remissão após tratamento com quimioterapia, e ela deseja utilizar de sua jornada com combate do câncer para inspirar outras pessoas a lutarem por suas vidas mesmo após o diagnóstico, e não desistir de viver e superar a doença.



Dirigido por Benji Jackson, o documentário vai ao ar pela primeira vez em 29 de novembro na emissora britânica BBC. A produção também vai ser transmitida internacionalmente nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, ainda não se tem informações de disponibilidade no Brasil. A história de Kate Middleton é marcada pela superação da doença e pela valorização de um tratamento holístico, que leva em consideração o bem estar dos pacientes com um diagnóstico complicado e que afeta diversas áreas da vida das pessoas e da família. A princesa também preza por um acompanhamento pós cura da doença, tanto físico quanto mental.