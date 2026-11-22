O jogador Kauã Elias foi visto curtindo o Caldas Novas Country Festival no camarote reservado para a influenciadora Virgínia Fonseca. O jogador esteve presente no festival, na última sexta-feira (20) aproveitando o evento em um dos espaços mais disputados.
Durante o evento, Kauã foi visto circulando pelo mesmo ambiente que a influenciadora e seus amigos. A proximidade entre eles acabou chamando a atenção do público que acompanhava tudo com atenção. Um dos amigos de Virgínia, o influenciador Hebert Gomes, postou foto com o jogador.
Virgínia também marcou presença no festival e, como de costume, estava cercada de amigos, incluindo Hebert Gomes. Kauã, por sua vez, também aproveitou o momento para curtir e a presença dos dois no mesmo camarote, acabou despertando a curiosidade dos fãs já que os dois se seguem no Instagram.
Os registros da noite rapidamente renderam comentários, devido a proximidade entre o jogador e a influenciadora no mesmo evento. Apenas isso foi suficiente para movimentar as conversas nas redes sociais. Mas, até o momento, não há informações sobre qualquer movimentação entre os dois.