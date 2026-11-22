Reprodução das Redes Sociais Virgínia Fonseca e Kauã Elias

O jogador Kauã Elias foi visto curtindo o Caldas Novas Country Festival no camarote reservado para a influenciadora Virgínia Fonseca. O jogador esteve presente no festival, na última sexta-feira (20) aproveitando o evento em um dos espaços mais disputados.

Durante o evento, Kauã foi visto circulando pelo mesmo ambiente que a influenciadora e seus amigos. A proximidade entre eles acabou chamando a atenção do público que acompanhava tudo com atenção. Um dos amigos de Virgínia, o influenciador Hebert Gomes, postou foto com o jogador.

Reprodução das Redes Sociais Hebert Gomes e Kauã Alias no festival de música sertaneja em Caldas Novas

Virgínia também marcou presença no festival e, como de costume, estava cercada de amigos, incluindo Hebert Gomes. Kauã, por sua vez, também aproveitou o momento para curtir e a presença dos dois no mesmo camarote, acabou despertando a curiosidade dos fãs já que os dois se seguem no Instagram.





Os registros da noite rapidamente renderam comentários, devido a proximidade entre o jogador e a influenciadora no mesmo evento. Apenas isso foi suficiente para movimentar as conversas nas redes sociais. Mas, até o momento, não há informações sobre qualquer movimentação entre os dois.