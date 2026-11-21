Reprodução: Redes Sociais Tati Machado e Bruno Monteiro comemoram a chegada do filho, Rafael

A apresentadora Tati Machado deu a luz ao filho, Rafael, na última terça-feira(17) e anunciou a chegada do bebe neste sábado (21), nas redes sociais. Na publicação, Tati compartilhou os primeiros momentos dela e do marido, Bruno Monteiro, com filho.

Nos comentários, Tati comemorou: "Nosso primeiro encontro. Bem-vindo, Rafael. 17-11-26."





A notícia gerou comoção de amigos e fãs da apresentadora que desejaram bons votos ao casal pela chegada do bebê. Famosos como a cantora Lexa, a apresentadora e atriz, Tata Werneck e Fátima Bernardes também desejaram felicitações.

A gravidez

Esta foi a segunda gestação de Tati Machado. O anúncio, foi feito em junho, por meio de um vídeo compartilhado nas redes sociais, onde ela aparece ao lado do marido para contar sobre a gestação.

Ainda em junho, Tati revelou que o bebê seria um menino e, pouco tempo depois, que o nome seria Rafael.

Histórico

Em 2025, o casal enfrentou uma dolorosa perda do primeiro filho durante a primeira gestação anterior. Em maio, quando a apresentadora já estava com 33 semanas de gestação, percebeu que a criança não tinha movimentos e deu entrada no hospital.





Após realizar exames, foi constatado que o menino que se chamaria Rael, estava morto. Após mais um ano, a apresentadora anunciou uma nova gravidez.