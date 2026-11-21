Reprodução/Instagram Mansão de Larissa Manoela e André Luiz

Larissa Manoela , 25 anos, vive com o marido, o ator André Luiz Frambach, de 29 anos, em uma mansão avaliada em R$ 4 milhões. A propriedade, comprada pela atriz em 2023, chama a atenção pela área externa, que conta com uma piscina com formato e paisagismo que lembram uma ilha tropical, além de um jardim que já foi palco de uma celebração especial do casal.

O imóvel pertenceu à influenciadora Evelyn Regly e tem mais de 380 metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos. A residência conta com três suítes, sendo uma delas master, piscina aquecida, churrasqueira e forno de pizza.

Piscina e jardim são destaques da mansão

Um dos espaços que mais chamam a atenção na propriedade é a área de lazer. A piscina tem um visual que remete a uma praia, com paisagismo que cria a impressão de uma pequena ilha tropical. Ao lado dela, fica o espaço gourmet, preparado para receber convidados e integrado à área externa.

Reprodução/Instagram Mansão de Larissa Manoela e André Luiz

O jardim também tem um significado especial para os artistas. Foi nesse espaço que Larissa e André realizaram uma de suas festas de casamento, com uma cerimônia intimista, sem convidados e na companhia apenas de seus animais de estimação.

Reprodução/Instagram Mansão de Larissa Manoela e André Luiz

A parte interna da casa

Distribuída em três andares, a mansão tem ambientes bem definidos. No primeiro pavimento, ficam a sala, dividida em três espaços, o lavabo, a cozinha equipada e a dependência completa. O segundo abriga os quartos, entre eles a suíte principal, que conta com um closet amplo.

Já o último andar tem um sótão com espaço para diferentes ambientes e banheiro de apoio. A área construída ultrapassa os 380 metros quadrados, enquanto o terreno tem aproximadamente 349 metros quadrados.

Reprodução/Instagram Larissa Manoela na piscina de sua mansão

Casa nova

Morando atualmente no imóvel, Larissa e André já se preparam para mudar de endereço. O casal acompanha as obras de uma nova residência, onde pretende morar a partir de 2027.

A mudança faz parte dos planos de aumentar a família e também de contar com mais espaço para conciliar a rotina profissional dos dois.

Reprodução/Instagram Larissa Manoela e André Luiz

Entre as novidades da futura casa está uma brinquedoteca, onde o casal pretende reunir jogos de tabuleiro, peças de Lego e bonecas da Disney. Larissa explicou que os dois poderão aproveitar o espaço enquanto os filhos não chegam. O projeto também prevê um escritório rosa para a atriz e uma área de churrasco para André.

Recentemente, o casal contou que montou a última árvore de Natal na residência atual. Em uma publicação nas redes sociais, os dois relembraram momentos vividos no imóvel e demonstraram ansiedade para decorar a nova casa.



