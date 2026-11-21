Reprodução/RedeTV! Cariúcha no Superpop

A mídia comentou que Cariúcha poderia ser substituída por Giane Albertoni na RedeTV!.

Logo depois, Cariúcha recebeu um telefonema da emissora, sabe-se lá de quem, dizendo que tudo não passava de boato.

Ela declarou que recebeu uma ligação da diretoria da RedeTV!. Mas quem ligou em nome da diretoria?

Este é o primeiro mistério.

O que Cariúcha não tem ideia é que, na televisão, existe uma técnica de primeiro lançar o boato no mercado e, depois, executar o ato em si.

O dono da RedeTV!, que acredito que ainda seja Amilcare Dallevo, sou capaz de apostar que não foi quem ligou.

Então, chegamos aos nomes dos filhos dele: ou a Andrea ou o Neto.

Está difícil vender anúncios para o programa Superpop.





O filho Neto, que cuida da publicidade, pode acreditar que Cariúcha, de quem esperavam atrair anunciantes, acabou não trazendo.

Vamos lembrar que a RedeTV! só teve bom Ibope ao longo de sua história com o programa Superpop por causa de suas apresentadoras.

Primeiro foi Adriane Galisteu, que dava Ibope por ser ex-namorada de Ayrton Senna.

Depois foi Luciana Gimenez, que dava Ibope por ter tido um filho com Mick Jagger.

O próprio TV Fama existe pela fama de Nelson Rubens.

Giane Albertoni está apresentando um programa na RedeTV! que não dá Ibope.

Quem sabe o filho do dono acredite que ela possa vender anúncios se for apresentadora do Superpop.

Eu penso que Cariúcha não deveria ter saído do SBT.

Meus leitores são inteligentes para entender o restante.