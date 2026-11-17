Lucas Nogueira Majur lança “Doce Caos” e revela inspiração por trás do novo álbum

A cantora Majur lançou na última sexta-feira (13) seu quarto álbum de estúdio, “Doce Caos”. Com 11 faixas na tracklist, o trabalho apresenta uma nova etapa da carreira da artista, que aposta na mistura de ritmos brasileiros com o afropop para abordar temas como dor, amor, desejo, identidade e superação. O disco chegou às plataformas digitais pela Universal Music Brasil.

O repertório reúne dez composições autorais e uma releitura de “Tigresa”, sucesso de Caetano Veloso. A sonoridade passeia por MPB, R&B, arrocha, ijexá e amapiano, em uma produção assinada por Fejuca, Icaro Santiago, Raonir Braz e André Nine. Entre as participações especiais estão Tasha & Tracie, Simone Morena, Titica, Mariene de Castro e J. Eskine.





Majur aposta em imagem de pantera em novo álbum

Depois de apresentar diferentes narrativas nos discos “Ojunifé”, “ARRISCA” e “Gira Mundo”, Majur escolheu a figura de uma pantera para representar o universo de “Doce Caos”. A imagem simboliza a combinação entre força e vulnerabilidade que atravessa as músicas. A faixa de abertura, “Doeu Demais”, dá o tom dessa jornada ao transformar experiências de luto e frustração em composição.

Em “Ei, Mulherada!”, a cantora divide os vocais com Tasha & Tracie para abordar relacionamentos tóxicos. A música traz um alerta sobre comportamentos abusivos e utiliza a metáfora “a cobra te abraça antes mesmo de engolir” para traduzir os riscos de relações que escondem intenções prejudiciais.

O amor aparece sob diferentes perspectivas em outras faixas. Ao explorar sua vivência como mulher demissexual, Majur aborda desejo, paixão e conexão em músicas como “Viciada”, “Apaixonada”, parceria com Simone Morena, “Olhos de Jabuticaba”, “Você Tem Ciúme de Mim” e “Meu Novo Endereço”, que conta com a participação de Mariene de Castro.

O projeto também reúne encontros musicais que ampliam a diversidade do repertório. Em “Coração Pivô”, Majur recebe a cantora angolana Titica. A faixa foi apresentada pelas duas artistas durante a Parada LGBT+ de São Paulo. Já “EPSEMEV”, sigla para “Eu Poderia Ser Escorpiana Mas É Minha Vênus”, traz uma composição que, segundo a proposta do disco, traduz a personalidade e a identidade artística da cantora.





Cantora define conceito de “Doce Caos”

Em declaração sobre o álbum, Majur explicou a escolha da pantera como representação de sua trajetória e relacionou o conceito do trabalho à capacidade de seguir em frente mesmo diante das dificuldades.

“Eu não escolhi ser uma Pantera, eu renasci ela para continuar vivendo. Porque ser somente eu é muito difícil. Aprendi na força a ser estratégica e vencer as minhas cicatrizes com fé. Sigo hoje conquistando um futuro ainda melhor”, afirmou.

A artista também destacou a influência da música baiana na construção do projeto e a intenção de transformar sentimentos difíceis em expressão artística. “'Doce Caos' é afropop, é música baiana, minha terra. É o jeito que nós aprendemos a vencer a dor: sorrindo, dançando, pulando. Eu abri meu coração, me mostrando vulnerável e poderosa, para representar verdadeiramente cada sentimento”, declarou.

Aos 31 anos, Majur apresenta no novo disco uma fase marcada pela maturidade e pela abertura a outras possibilidades musicais e pessoais. Para a cantora, o álbum é resultado de um processo coletivo, que reuniu diferentes artistas e profissionais em torno de uma mesma narrativa.

Confira a tracklist de “Doce Caos”



Doeu Demais

Ei, Mulherada! feat. Tasha & Tracie

Viciada

Apaixonada feat. Simone Morena

Olhos de Jabuticaba

Coração Pivô feat. Titica

Você Tem Ciúme de Mim

EPSEMEV

Meu Novo Endereço feat. Mariene de Castro

Tigresa (bônus track)

Andarilho Deluxe feat. J. Eskine







