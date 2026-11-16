Reprodução RECORD/Instagram Temporal provoca estragos na sede da Record em São Paulo

Uma tempestade atingiu a Zona Oeste de São Paulo na noite do último domingo (15) e provocou danos na sede da Record, localizada no bairro da Barra Funda. Parte do forro do teto cedeu na área destinada à redação de jornalismo da emissora, atingindo principalmente o espaço utilizado pela equipe do ‘Cidade Alerta’.

Com a queda do revestimento, computadores e objetos pessoais que estavam sobre as mesas dos profissionais foram danificados. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido. As informações e imagens do incidente foram divulgadas pelo portal TV Pop.

No momento da ocorrência, o ‘Domingo Espetacular’ estava sendo exibido ao vivo, mas a equipe do programa não foi afetada, já que trabalha em outro setor do prédio. Os produtores do ‘Cidade Alerta’, por sua vez, não estavam na emissora, pois não trabalham aos domingos.





Emissora isola área e transfere profissionais

Após o incidente, brigadistas isolaram a área atingida. Uma avaliação inicial apontou que uma infiltração teria provocado o problema, sem comprometer a estrutura da laje. Enquanto os reparos são realizados pela equipe de manutenção, os profissionais do jornalístico foram transferidos temporariamente para outro espaço.

Procurada pelo iG para comentar os danos provocados pela tempestade, a comunicação da emissora não havia se manifestado até a publicação desta reportagem.

