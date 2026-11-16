Reprodução/Instagram/robertocarlosoficial Roberto Carlos





A Globo chamou atenção ao manter o especial de Roberto Carlos no dia 23 de dezembro e criar uma nova atração musical na noite de Natal, com Fábio Júnior e Roupa Nova, direto de Gramado.

A decisão não seria apenas uma ampliação da programaçãoespecial de Natal. Nos bastidores, a emissora estaria usando o especial de Fábio Jr e Roupa Nova, no dia 24, como um teste para avaliar outras opções musicais para a data mais tradicional do calendário da televisão nos próximos anos.

A última renovação com Roberto Carlos foi considerada pelos diretores da Globo como uma tratativa "complexa e exaustiva." Por isso, parte da direção já trabalha com a possibilidade de preparar caminhos alternativos caso os próximos acordos com o Rei continuem enfrentando dificuldades como na última renovação.

A escolha, porém, dividiu opiniões dentro da emissora. Alguns executivos questionaram por que manter Roberto no dia 23 e não preservar a tradição de décadas do dia 24, enquanto Fábio Júnior e Roupa Nova poderiam ocupar outro espaço, como o próprio dia 23.

Outra parte da direção defendeu que a Globo precisa olhar para o futuro e testar novas atrações em uma data simbólica. O especial de Gramado, portanto, serve como uma medição de público e uma preparação para um possível cenário em que Roberto Carlos deixe de ser a única grande referência do Natal da emissora.