Reprodução Instagram Clara Moneke brinca após Simaria se declarar para Breno Ferreira no Domingão

A atriz Clara Moneke reagiu com bom humor à cantada que Simaria fez ao vivo para seu namorado, o ator Breno Ferreira, durante o ‘Domingão com Huck’, da TV Globo. O momento aconteceu enquanto a cantora avaliava a apresentação do artista no quadro ‘Dança dos Famosos’. Sem esconder a admiração, ela disparou: “Eu achei esse menino bonito. Eu tô na pista, tu tá também?”.

Surpreso com a abordagem, Breno tratou de deixar claro que não estava solteiro. “Se tem uma coisa que eu não tô é disponível”, respondeu o ator, arrancando risadas no palco. A situação também chamou a atenção de Luciano Huck, que entrou na conversa para lembrar que o participante namora Clara Moneke.

A brincadeira chegou às redes sociais e não passou despercebida pela atriz. Ao comentar uma publicação do perfil oficial da Globo sobre o episódio, Clara recorreu a um bordão conhecido de Simaria para entrar na brincadeira. “Impossível não se encantar, né, coleguinha? Te entendo”, escreveu, demonstrando bom humor diante da investida da cantora.





Carreira de Breno Ferreira

Breno Ferreira vem conquistando espaço na televisão e no streaming. Nascido no Rio de Janeiro e criado em Salvador, na Bahia, o ator chegou a seguir carreira no futebol antes de decidir investir na atuação. Em 2018, integrou o elenco da peça ‘Será Que Vai Chover?’. No ano seguinte, participou da série ‘Coisa Mais Linda’, da Netflix.

Ao longo da trajetória, também esteve em produções como ‘Manhãs de Setembro’, ‘El Presidente’, ‘De Volta aos 15’, ‘Dois Tempos’ e ‘Amar É para os Fortes’, trabalho pelo qual recebeu o prêmio de Melhor Ator em Minissérie no PRODU Awards 2024. Em 2025, ganhou destaque ao interpretar Álec Paixão em ‘Beleza Fatal’ e André no remake de ‘Vale Tudo’, da TV Globo.

O ator também chamou a atenção do público em ‘Jogada de Risco’, série do Globoplay, ao protagonizar uma cena em que aparece nu. Atualmente, Breno interpreta Cléber em ‘Quem Ama Cuida’, novela das nove da emissora, além de participar da competição ‘Dança dos Famosos’. Na vida pessoal, o relacionamento com Clara Moneke começou em 2024, após os dois se conhecerem durante as gravações da série ‘Amar É para os Fortes’.







