Divulgação Péricles

Péricles já cantou o amor de tantas maneiras que seria compreensível acreditar que, depois de quatro décadas de carreira, pouca coisa ainda pudesse surpreendê-lo. Mas o cantor de 57 anos não parece interessado em se acomodar na própria história. Quer experimentar outras sonoridades, encontrar públicos diferentes e descobrir o que sua voz ainda pode fazer com uma canção. Sem abandonar o pagode que o consagrou.

Em entrevista exclusiva ao jornalista Pedro Emerenciano, do iG, Péricles falou sobre esse desejo de renovação, os bastidores de “Camuflagem”, seu álbum mais recente, e a relação com a trajetória construída no Exaltasamba. Também explicou por que considera tão importante dividir o estúdio com artistas de universos musicais distintos, como Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Ana Castela e Jota.pê.

Aos 40 anos de música, ele não separa a necessidade de experimentar da vontade de continuar demonstrando sua capacidade artística.

“Sempre acho que provar e experimentar estão sempre juntos”, diz. É essa disposição, afirma, que o faz seguir em frente.

Lançado em 24 de setembro, “Camuflagem” reúne 12 faixas, entre inéditas e releituras. O repertório passa por relações que deram certo, amores interrompidos, desejos e despedidas. Mas é na maneira de reunir essas histórias que Péricles encontra espaço para apresentar outras possibilidades de interpretação.

Os tempos mudam, as formas de amor mudam, mas as bases mudam pouquíssimo, porque no final todo mundo quer amar, quer ser amado, quer ser correspondido. Péricles

Não é uma tentativa de abandonar o romantismo. É uma maneira de mantê-lo próximo de quem escuta.

Um disco que começa no desencontro e termina olhando para o futuro

O título “Camuflagem” foi escolhido a partir de uma das canções do álbum. Péricles explica que a música representa situações que muitas pessoas vivem, mas nem sempre conseguem expressar.

Para ele, o repertório precisava reunir histórias que fossem reconhecidas pelo público, tanto nas relações bem-sucedidas quanto naquelas que deixam alguma lição.

A sequência das 12 faixas também não foi pensada como uma coleção aleatória de músicas de amor.

O disco começa com “Tá Tudo Errado” e termina com “Tão Raro”, uma composição de Elizeu Henrique e Cleitinho Persona. Entre as duas, há encontros, dúvidas, tentativas de reconciliação e separações.

Péricles chama atenção justamente para a escolha da última música.

“Ele começa falando de histórias de amor que deram certo, umas nem tanto, mas termina sempre com uma música chamada ‘Tão Raro’”, explica.

A canção final fala de uma relação que pode começar, dar certo e chegar ao planejamento de uma vida compartilhada. O encerramento, portanto, não se prende às frustrações narradas ao longo do álbum.

Eu acho que muita gente se vê representada nessa canção, justamente pensando em algo melhor, em deixar uma mensagem de que dias melhores podem vir, principalmente falando de amor. Péricles

É uma escolha que diz muito sobre o cantor. Em um trabalho que reconhece as dificuldades dos relacionamentos, Péricles prefere deixar a última palavra com a possibilidade de um novo começo.

As músicas em que Péricles mais se reconhece

Entre as inéditas, há duas faixas que o artista destaca por sua ligação com a vida que leva atualmente: “My Love”, composta por Fabinho César, Edu Camargo e Yan Coutinho, e “Tão Raro”.

Divulgação Péricles

“Principalmente ‘My Love’ e ‘Tão Raro’ têm muito a ver comigo, com o momento que eu estou vivendo”, conta.

A primeira utiliza o inglês para falar de amor, algo que o cantor menciona como parte dessa disposição de experimentar outras formas de expressão.

Já “Tão Raro” se aproxima da visão que ele tem sobre os relacionamentos e sobre o futuro.

Péricles evita estabelecer uma divisão rígida entre as músicas que representam sua identidade e aquelas que permitem experimentar. Para ele, as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo.

Outra canção que ganhou espaço no repertório foi “Por Que Você Não Volta”, de Júlio Borges. O cantor lembra que já conhecia a música na interpretação de Salgadinho.

Eu sempre ouvi essa música com o Salgadinho, sempre gostei e trouxe uma roupagem nova agora para ela. Péricles

Essa relação com as gravações anteriores ajuda a explicar uma das escolhas centrais de “Camuflagem”: revisitar músicas conhecidas sem tentar substituir a memória que o público guarda delas.

Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho e o direito de cantar diferente

Péricles escolheu duas canções carregadas de história para encontros importantes do álbum.

Em “Faz Parte do Meu Show”, composição de Cazuza e Renato Ladeira, divide os vocais com Ney Matogrosso. Já “Não Quero Mais Amar a Ninguém”, de Cartola, Carlos Cachaça e Zé da Zilda, ganha uma nova gravação ao lado de Zeca Pagodinho.

A presença dos dois artistas não foi pensada apenas como um encontro de nomes conhecidos.

Péricles diz que seu interesse pelas releituras passa também pela possibilidade de apresentar essas composições a pessoas que talvez não conheçam as gravações anteriores.

Mas há um limite que ele faz questão de preservar: a nova interpretação não deve apagar a antiga.

“Eu não quero jamais apagar da mente das pessoas as versões originais. Quero mostrar uma nova possibilidade.”

A frase revela uma preocupação que acompanha qualquer artista diante de uma canção consagrada. Como oferecer algo próprio sem disputar espaço com a lembrança afetiva que o público construiu?

Péricles acredita que a resposta está na identidade de quem interpreta.

Quando eu procuro imprimir a minha maneira de ver, automaticamente as pessoas vão ver o Péricles cantando essas canções. Péricles

No caso de Zeca Pagodinho, o reencontro tem ainda uma ligação com sua história. Os dois já haviam gravado juntos na época do Exaltasamba, mas esta é a primeira participação de Zeca em um álbum da carreira solo de Péricles.

A escolha de “Não Quero Mais Amar a Ninguém” aproxima o cantor de uma tradição do samba que atravessa gerações. Já o encontro com Ney amplia o diálogo com o repertório da música popular brasileira.

São aproximações diferentes, reunidas sob a mesma assinatura vocal.

"Furar bolhas" é mais do que misturar estilos

A diversidade de convidados chama atenção em “Camuflagem”. Além de Ney e Zeca, o álbum tem Ana Castela em “Simplesmente Acontece” e Jota.pê em “Até Quando”.

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O contraste é evidente. De um lado, dois intérpretes com trajetórias consolidadas na música brasileira. De outro, artistas associados a públicos e sonoridades de outras gerações.

Péricles não vê essas diferenças como um obstáculo.

“Ter a chance de ter artistas como Ney Matogrosso, Zeca Pagodinho, Ana Castela e Jota.pê mostra que eu quero, com isso, furar bolhas, quebrar muros e trazer esses artistas para muito mais próximo da gente”, afirma.

O cantor defende uma visão de música em que os encontros não precisam obedecer a fronteiras rígidas de gênero.

É também uma maneira de permitir que novos ouvintes cheguem ao seu repertório por caminhos diferentes. Alguém que acompanha Ana Castela pode encontrar Péricles por meio de “Simplesmente Acontece”. O mesmo vale para o público de Jota.pê, em “Até Quando”.

A faixa gravada com Jota.pê, composta por Leonardo Ferreira e Daniel Lemes, fala de duas pessoas que adiam a decisão de viver um sentimento. A canção foi escolhida como uma das principais apostas do lançamento e ganhou videoclipe em setembro.

Embora essas participações tragam novas referências ao disco, Péricles não demonstra preocupação em provar que consegue cantar longe do pagode. O interesse está em permitir que estilos diferentes convivam em sua música.

Cabe todo mundo. Todo mundo é possível, todo mundo merece estar junto. Péricles





O Exaltasamba continua presente

É difícil falar sobre a identidade musical de Péricles sem passar pelo Exaltasamba. E ele não pretende mudar isso.

Divulgação Péricles

Perguntado sobre o momento em que percebeu que havia construído uma identidade própria, independente das comparações com o grupo, o cantor respondeu de forma diferente da que se poderia esperar.

Não apontou uma virada, um disco específico ou o início da carreira solo.

“Eu percebi que desde sempre eu tenho minha identidade. E não tem como dissociar uma coisa da outra.”

Para Péricles, a história construída no Exaltasamba não é uma etapa que precisou deixar para trás para se afirmar como artista solo.

“O que eu fiz no Exaltasamba eu aprendi e venho trilhando desde então”, explica.

A resposta rejeita a divisão entre o cantor do grupo e o artista que seguiu sozinho. As experiências se acumulam e continuam influenciando suas escolhas.

Essa continuidade ajuda a entender por que, mesmo ao gravar com Ana Castela ou Ney Matogrosso, ele não parece interessado em abandonar a sonoridade que o tornou conhecido.

Depois de 40 anos, a sensação de primeira vez

Há um aspecto curioso na maneira como Péricles descreve a própria carreira. Mesmo depois de tantos discos, shows e encontros musicais, ele ainda procura conservar a expectativa de quem está começando.

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Não fala apenas em surpreender o público. Quer continuar sendo surpreendido pelo próprio trabalho.

A vontade de me surpreender como artista e surpreender a quem vem ouvir meu trabalho. Péricles

A experiência acumulada não eliminou a sensação de que cada gravação pode trazer algo diferente. E, embora reconheça a própria identidade musical, ele não parece disposto a transformá-la em uma fórmula.

É nesse ponto que “Camuflagem” se aproxima do seu momento de carreira: um disco de amor feito por alguém que conhece profundamente esse repertório, mas ainda procura outras maneiras de cantá-lo.

Aos 40 anos de trajetória, Péricles não apresenta uma ruptura. Prefere ampliar o caminho que já percorreu.

E não considera que experimentar signifique deixar de provar alguma coisa.

Da música ao encontro com outras gerações

A disposição de aproximar artistas de diferentes estilos também aparece fora do estúdio. Péricles apresenta a terceira temporada de “Voz da Consciência”, programa do Canal BIS e do Multishow dedicado à música e à cultura negra brasileira.

A temporada começou em novembro com Karol Conká e Luedji Luna, em homenagem a Clara Nunes. No segundo episódio, exibido nesta quinta-feira (12) no BIS e na sexta-feira (13), no Multishow, o cantor recebeu Seu Jorge e Carlos Dafé para celebrar Emílio Santiago.

Ao longo de oito episódios, o projeto reúne 16 artistas e presta tributos a nomes como Dona Ivone Lara, Lupicínio Rodrigues, Tim Maia, Jovelina Pérola Negra, Cartola e Arlindo Cruz.

No álbum e na televisão, Péricles faz da convivência entre gerações uma parte importante de seu trabalho.

No fim, porém, é ao amor que ele retorna. Não importa quantas vezes tenha cantado sobre encontros e despedidas, nem quantas pessoas já conheçam sua voz.

Para Péricles, as formas de amar podem mudar. O desejo de ser correspondido permanece.