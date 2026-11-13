Reprodução Instagram Cris Amaral fica presa nos EUA e mostra confusão após suspensão de voos

Após uma série de gravações para o Autoesporte, da TV Globo, Cris Amaral mostrou aos seguidores o caos enfrentado nos aeroportos dos Estados Unidos nesta sexta-feira (13). A apresentadora tentava retornar ao Brasil quando a suspensão nacional das decolagens afetou milhares de passageiros.

“Esse aqui seria o nosso voo da United, estava marcado para a decolagem às 4h10. A gente chegou cedo aqui no aeroporto, estava decolando normal, vi muitos aviões subindo aqui, mas aí o nosso já começou a atrasar, atrasar, e depois veio essa notícia. Ninguém explicava muito bem por quê, e depois a gente começou a ver as notícias”, relatou.

A apresentadora explicou que havia viajado aos Estados Unidos a trabalho e que o grupo havia chegado ao país na quarta-feira (11) para realizar as gravações no dia seguinte. A volta ao Brasil estava prevista para esta sexta, mas todos precisaram aguardar novas informações sobre a operação aérea.

“A gente veio para cá a trabalho, chegamos na quarta, gravamos ontem, quinta-feira, e a data de ir embora seria hoje. É um grupo grande, então a combinação é esperar uma notícia. Enquanto isso, começa todo mundo a buscar tomada para deixar os celulares carregados. O Wi-Fi está funcionando, então está tudo bem”, disse.

Cris também contou que esperava chegar ao Brasil a tempo de um compromisso especial em família. “Eu, por exemplo, aniversário de dois anos do meu filho, achei que chegaria, e vou chegar um pouquinho depois. Mas é isso, aqui tudo calmo, pelo menos aqui dentro. Pelo visto, nos Estados Unidos, de maneira geral, não”, afirmou.

Voo foi cancelado

A situação, no entanto, se complicou ainda mais quando a United confirmou o cancelamento do voo. A apresentadora mostrou passageiros deixando a área de embarque e seguindo para tentar recuperar as malas.

“Voo oficialmente dado para cancelar, e aí vem todo mundo na área das malas tentar recuperar a bagagem e ir para um hotel”, contou.

O aeroporto, que inicialmente parecia tranquilo, começou a registrar confusão na área de restituição das bagagens. Segundo Cris, malas de diferentes voos passaram a ser liberadas na mesma esteira, dificultando a organização dos passageiros.

Paralisação afetou todo o país

A suspensão das operações foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, após um problema de comunicação que atingiu os centros regionais responsáveis pelo controle do tráfego aéreo. Por precaução, a agência interrompeu temporariamente as decolagens em aeroportos de todo o país, enquanto aeronaves que já estavam no ar puderam seguir para seus destinos.

A paralisação provocou uma reação em cadeia na malha aérea, com milhares de passageiros afetados por atrasos, cancelamentos e mudanças nos itinerários. Até o início da noite, centenas de voos haviam sido desviados e milhares de partidas estavam sujeitas aos impactos da suspensão. A FAA informou que técnicos investigavam a falha de comunicação, sem previsão imediata para a completa normalização das operações.



