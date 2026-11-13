Reprodução Instagram Luisa Micheletti enfrenta perrengue em aeroporto após Grammy Latino





Após marcar presença no Grammy Latino, Luisa Micheletti usou as redes sociais nesta sexta-feira (13) para comentar, com bom humor, o problema que enfrentou durante sua viagem pelos Estados Unidos. A atriz foi surpreendida pela suspensão das decolagens no país e brincou que, diante da situação, ela e a amiga Claudia Assef já poderiam considerar o aeroporto como uma nova casa.

“Gente, não bastasse o cashmere perdido, agora nenhum voo sai dos Estados Unidos. Excepcionalmente, todas as pessoas que estão dentro de avião nos Estados Unidos vão ficar paradas até segunda ordem”, contou Luisa.

A atriz, porém, afirmou que tentava levar a situação de forma descontraída. Ao lado de Claudia, ela revelou que as duas aproveitaram o tempo para conversar e dar risada enquanto aguardavam novas informações sobre os voos.

“Ainda bem que eu fiz minha amiga aqui. Ai, gente, ainda bem que a gente está rindo muito. A gente já falou tanta fofoca, vocês não têm noção. A gente está rindo muito, graças a Deus. Vocês não têm noção, a gente estava querendo fazer um podcast, mas a gente ia ser gongada for life”, brincou.

Em seguida, Luisa fez piada com a possibilidade de precisar permanecer por mais tempo no aeroporto. “Obrigada. É isso, então a gente agora mora aqui no aeroporto. Eu estou escolhendo aqui onde vai ser minha cama. Eu já tenho uma nova família”, disse.

Claudia também tentou encontrar um lado positivo em meio ao transtorno. “Pelo menos o nosso cabelo está bom, porque a gente estava ontem no Grammy”, afirmou. Luisa concordou e completou: “Pelo menos a gente olha e fala: ‘Nossa, meu cabelo está maravilhoso’.”





Suspensão afetou voos em todo o país

A situação enfrentada pela atriz ocorreu após a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, a FAA, determinar uma suspensão nacional das decolagens nesta sexta-feira (13). A medida foi adotada depois de um problema de comunicação que afetou os centros regionais de controle de tráfego aéreo do país.

O bloqueio afetou aeroportos de diferentes regiões e deixou passageiros diante de atrasos, cancelamentos e mudanças na programação das companhias aéreas. Aeronaves que já estavam no ar puderam seguir viagem, enquanto novas partidas ficaram temporariamente impedidas de decolar. A previsão para a normalização das operações ainda era incerta durante a apuração do problema.

A suspensão aconteceu um dia depois da realização da 27ª edição do Grammy Latino, que ocorreu em Las Vegas, no MGM Grand Garden Arena. O evento reuniu grandes nomes da música latina e contou com apresentações de artistas como Anitta, Daddy Yankee, Rosalía e Juanes.







