Fagner Vilela/iG Pré-estreia do filme "Deixe-me Viver"

O filme “Deixe-Me Viver” teve sua pré-estreia realizada no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (11), em uma sessão especial que contou com a presença de integrantes do elenco e convidados. O iG marcou presença no evento e acompanhou de perto a apresentação do longa, que estreia nas salas de cinema de todo o Brasil nesta quinta-feira (12).

Protagonizado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, o drama apresenta a história de Andrea, uma mulher dedicada à carreira profissional, mas que mantém uma relação distante com a filha Julia, de 14 anos. A dinâmica familiar muda completamente quando a adolescente descobre que está com um câncer em estágio terminal.

Fagner Vilela/iG Familiares prestigiaram Stephano Strand em pré-estreia

Após o diagnóstico, Julia toma a difícil decisão de abandonar o tratamento para aproveitar o período que ainda tem pela frente. Sensibilizada com a escolha da filha, Andrea decide embarcar com ela rumo a Trancoso, no sul da Bahia. Durante a viagem, as duas encontram oportunidades para reconstruir os laços afetivos, enquanto vivenciam novas experiências, conhecem a cultura Pataxó e passam a enxergar a vida sob outra perspectiva.

A produção também traz à discussão a ortotanásia, tema que envolve questões éticas, médicas e familiares relacionadas às escolhas diante da finitude. O roteiro é assinado por Michele Muniz, Mônica Carvalho e Marcelo Corrêa.

O elenco conta ainda com Roberta Rodrigues, Stephano Strand, Daniela Albuquerque, Luciana Vendramini, Jeniffer Setti, Oscar Magrini, Fernanda Arraes, Eduardo Silva e Laura Proença. A cantora Gilmelândia e o líder indígena João Pataxó também fazem participações especiais no longa.