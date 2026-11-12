Reprodução/Internet Elisa Veeck anuncia gravidez da primeira filha

A jornalista Elisa Veeck anunciou nesta quarta-feira (11) que está grávida de sua primeira filha. Âncora do Live CNN, da CNN Brasil, a apresentadora compartilhou a novidade nas redes sociais e publicou a imagem de um macacão infantil estampado com corações e tulipas. A peça será usada pela menina nos primeiros dias de vida. Na publicação, Elisa também fez uma referência às aulas de bateria que frequenta.

“Mais uma aluninha de bateria no mundo”, escreveu a jornalista do canal de notícias. A mensagem faz referência a uma atividade que Elisa Veeck passou a praticar há pouco mais de um ano. A apresentadora costuma compartilhar os bastidores de seu aprendizado musical com os seguidores nas redes sociais.

A comunicadora da CNN Brasil tem um relacionamento com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Os dois estão juntos desde 2023 e mantêm a relação de maneira discreta. Antes de ser indicado ao seu atual cargo, o executivo era o número 2 do Ministério da Fazenda.

Elisa Veeck começou na televisão como atriz do SBT

Antes de se tornar jornalista, Elisa Veeck trabalhou como atriz na novela Chiquititas, exibida pelo SBT. Na produção da emissora paulista, interpretou Fran, uma das órfãs protagonistas da história. A experiência na dramaturgia antecedeu sua formação acadêmica e a carreira no telejornalismo, área em que passou a atuar profissionalmente depois de concluir a graduação em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo.

A apresentadora concluiu o curso em 2016. No mesmo ano, ingressou na Rede Vanguarda, onde trabalhou como apresentadora do Link Vanguarda. A chegada de Elisa Veeck à CNN Brasil ocorreu em 2020, quando estreou como âncora do CNN Newsroom. Ainda naquele ano, a profissional passou a apresentar o CNN Novo Dia.

A mudança de telejornal marcou sua entrada na programação nacional do canal de notícias, depois da experiência adquirida na televisão regional. Nos anos seguintes, ela assumiu outros telejornais e participou de diferentes faixas da grade. Em abril de 2022, Elisa Veeck passou a comandar o Expresso CNN.

A jornalista da CNN Brasil permaneceu na atração até dezembro daquele ano, quando o telejornal foi encerrado. No mesmo mês, assumiu a apresentação do Live CNN, programa que continua sob seu comando.