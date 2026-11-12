Reprodução/Internet Chef de Alto Nível 2026





A Globo ainda avalia se a grande final do The Next Level Chef, o Chef de Alto Nível, será exibida ao vivo ou se seguirá o formato gravado. A decisão deve ser tomada nesta semana, mas uma outra preocupação movimentou os bastidores do reality: garantir que o nome do vencedor não escape antes do anúncio oficial.

O cuidado aumentou depois que, na edição anterior, um descuido da própria apresentadora acabou revelando antecipadamente o campeão. Uma placa com a informação apareceu antes da hora e fez a Globo reforçar o esquema de "memórias" para essa temporada. Na semana passada, integrantes da produção e envolvidos no programa receberam contratos de confidencialidade, com previsão de multa para qualquer divulgação sobre o resultado.

O detalhe que virou motivo de brincadeira nos bastidores foi que Ana Maria Braga também entrou na lista dos que precisariam assinar o compromisso de silêncio. Segundo relatos, uma pessoa da equipe teria feito a observação de que “justamente quem tinha que assinar era a Ana Maria”, já que o vazamento anterior aconteceu a partir de um descuido envolvendo a apresentadora. A situação gerou um certo estranhamento, mas o argumento da produção foi simples: se todos assinam, todos assinam.

De acordo com fontes do canal, Ana Maria teria encarado a situação com uma certa surpresa, mas acabou colocando a assinatura no documento. A cena ganhou um tom divertido nos corredores da Globo: há quem diga que, depois de assinar, uma folha teria sido jogada sobre a mesa pela apresentadora, numa espécie de “ok, já resolvemos, mas precisava disso?”