Reprodução Instagram Grazi Massafera surge de lingerie rosa e encanta seguidores

Grazi Massafera movimentou as redes sociais nesta último final de semana ao compartilhar novos registros de um ensaio. Aos 44 anos, a atriz apareceu usando lingerie rosa e recebeu uma série de elogios dos seguidores pela produção.

Na legenda da publicação, Grazi aproveitou para compartilhar uma mensagem sobre autoestima e valorização da própria imagem. “A gente se cuida também quando se olha com carinho, se sente bonita e gosta do que vê no espelho”, escreveu.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios à atriz. “Belíssima”, escreveu uma seguidora. “Maravilhosa com M maiúsculo”, disse outra. “Que orgulho de ser sua fã”, declarou uma terceira. “A mais bela, que mulher perfeita”, acrescentou outra admiradora.





Grazi negou novo affair

Recentemente, Grazi também precisou se pronunciar após surgirem rumores de que estaria vivendo um novo romance. As especulações começaram depois que a atriz foi fotografada deixando um restaurante no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro, acompanhada por um homem.

A artista, porém, esclareceu que o suposto “moreno misterioso” era Antonio Trigo, seu empresário . “Ontem fui jantar com meu empresário e fomos fotografados na saída. Isso já foi suficiente pra ele virar meu suposto namorado ou moreno misterioso. Obrigada aos que ligaram pra checar a informação, já passei por isso e noticiam sem checar”, escreveu nos Stories.

Grazi está solteira desde 2023, quando chegou ao fim seu relacionamento com o modelo Marlon Teixeira. A atriz é mãe de Sofia, de 14 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Cauã Reymond.

Férias após novela

Na vida profissional, Grazi aproveita um período de férias após concluir os trabalhos em “Três Graças”, da TV Globo. Na novela, exibida entre outubro de 2025 e maio de 2026, a atriz interpretou Arminda, vilã envolvida em um esquema ilegal de falsificação de medicamentos ao lado do amante, Ferette, personagem de Murilo Benício.





