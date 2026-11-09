Reprodução/Record Rafael Cardoso fala sobre dependência e revela novo propósito após reabilitação





Rafael Cardoso, de 40 anos, voltou a falar sobre o período em que enfrentou a dependência de álcool e drogas e precisou buscar ajuda profissional. O ator revelou que segue em recuperação desde que deixou uma clínica de reabilitação, em 3 de junho, após passar 45 dias internado.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Rafael relembrou os episódios difíceis que enfrentou e reconheceu que suas questões com o álcool e a cocaína foram acompanhadas de polêmicas que se tornaram públicas. “Todo mundo sabe de tudo o que eu passei: dos problemas que eu tive com álcool, com cocaína, minha internação, muitas polêmicas. Todo mundo viu as minhas quedas”, afirmou.

Reconhecimento e busca por ajuda

O artista, no entanto, destacou que o processo para se reerguer envolveu reconhecer que não conseguiria enfrentar a situação sozinho. “Nem todo mundo sabe o que foi preciso para eu poder me levantar. Eu precisei reconhecer, principalmente, que sozinho eu não estava conseguindo. Eu passei por tanta coisa e entendi que eu precisava de pessoas que me mostrassem o caminho”, declarou.

Segundo Rafael, a experiência também mudou sua forma de enxergar a própria trajetória. Agora, ele pretende usar o que aprendeu durante o tratamento para ajudar outras pessoas que enfrentam situações semelhantes. “Hoje eu sigo em recuperação e entendi uma coisa que mudou completamente o meu propósito de vida. Essa ajuda que um dia salvou a minha vida não pode terminar em mim. Eu preciso multiplicar isso”, disse.

O ator ressaltou ainda que a recuperação exige um esforço contínuo. “Se eu consegui, tenho conseguido, dia após dia, quero poder ajudar. A recuperação é diária”, completou.

'Anestesiando a dor'

Em outro trecho do relato, Rafael resumiu o longo período em que conviveu com a dependência e explicou o que o levou a buscar tratamento. “Passei mais da metade da minha vida anestesiando a dor: bebida, droga, qualquer coisa que fizesse em não sentir. Até eu pedir ajuda e me internar por 45 dias”, contou.

Na época da internação, o ator afirmou que tomou a decisão por vontade própria e citou a importância da família e dos filhos nesse processo. “Todo mundo sabe da batalha que enfrento há anos, das minhas questões. Eu acabei perdendo essa luta”, declarou ao comunicar que havia chegado à clínica para continuar o tratamento.

“Cheguei agora, de livre e espontânea vontade, para continuar essa batalha. Vou ficar aqui mais um tempo. Só assim, cuidando da gente, conseguimos ficar bem. Pela nossa família, pelos nossos filhos”, afirmou na ocasião.











