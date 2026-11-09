Reprodução Instagram Raquel Gallinati comenta Ana Castela e Jon Vlogs e critica romantização do ciúme

A delegada Raquel Gallinati usou as redes sociais para comentar a repercussão envolvendo Ana Castela e Jon Vlogs. O episódio ganhou destaque após rumores de uma discussão entre os dois e do cancelamento de um pedido de namoro surpresa que o influenciador teria preparado para a cantora.

Sem afirmar o que teria acontecido entre Ana e Jon, a policial aproveitou o caso para alertar sobre comportamentos que podem servir como sinais de atenção em relacionamentos, como cobranças excessivas, controle e ciúmes. Segundo ela, esse tipo de atitude pode, em alguns casos, anteceder situações de violência contra a mulher.

'Não existe romantismo em constranger uma mulher'

Raquel criticou ainda a tentativa de interpretar o episódio como uma demonstração de amor. Para a delegada, constranger uma mulher ou expor sua intimidade não deve ser confundido com romantismo.

“O moço ainda tentou romantizar como se fosse uma prova de amor. Mas, preste atenção: não existe romantismo em constranger uma mulher e em expor a intimidade dela, porque quem ama não transforma o dia mais bonito de alguém em um espetáculo de constrangimento”, declarou.

Em outro trecho do vídeo, Gallinati classificou a suposta atitude como “cruel e covarde” e chamou a atenção para a forma como o ciúme pode ser romantizado. “Isso não é atitude de homem apaixonado, é atitude de alguém cruel e covarde. Por mais romântica que a cena possa tentar aparentar, a violência não começa explícita. Às vezes, ela começa com ciúmes que todos acham bonitinho”, afirmou.

Momento importante na carreira

A delegada também lamentou que Ana Castela tenha enfrentado a repercussão do episódio em um momento considerado importante de sua trajetória profissional. Pouco antes, a cantora havia interpretado o hino nacional durante uma etapa da Fórmula 1 realizada em São Paulo.

“Ela provavelmente viveu um dos momentos mais importantes da sua carreira, mas, ao invés de somente celebrar, teve que lidar com o desrespeito e descontrole emocional de alguém”, disse Raquel.

Na legenda da publicação, a delegada voltou a fazer um alerta sobre comportamentos de controle que podem ser apresentados como demonstrações de cuidado. “O controle nem sempre começa com uma ameaça. Muitas vezes, começa com um ciúme romantizado, uma cobrança disfarçada de cuidado ou um constrangimento tratado como prova de amor”, escreveu.

Delegada faz ressalva sobre crimes

Raquel Gallinati também ressaltou que uma discussão isolada ou uma manifestação pontual de ciúme não configura, automaticamente, crimes como perseguição ou violência psicológica contra a mulher.

Segundo a policial, porém, é importante reconhecer comportamentos que podem representar sinais de alerta antes que a situação se agrave. “Mas é justamente aí que mora o perigo: nem todo sinal de alerta já é crime. E nenhuma mulher precisa esperar que o ciúme se transforme em violência para reconhecer que algo está errado”, aconselhou.









