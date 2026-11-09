Reprodução Instagram Influenciador grava FHC acamado e caso é investigado pela Polícia Civil





A Polícia Civil de São Paulo investiga um vídeo gravado pelo influenciador Wesley Oliveira dentro da residência do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de 95 anos. Nas imagens, publicadas nas redes sociais, o influenciador mostra partes do imóvel e também registra FHC, que está acamado.

O caso foi inicialmente registrado no 23º Distrito Policial, em Perdizes, mas passou a ser apurado pelo 4º Distrito Policial, na Consolação. A delegacia instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da gravação com base no Estatuto da Pessoa Idosa.

Esposa de FHC questionou gravação

Patrícia Kundrat Brasil, esposa do ex-presidente, afirmou ter tomado conhecimento do vídeo publicado por Wesley e relatou que o conteúdo teria o objetivo de desonrar a imagem de Fernando Henrique Cardoso.

FHC foi diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado. A gravação do ex-presidente, em condição de saúde delicada, passou a ser investigada pelas autoridades paulistas.

Influenciador diz que teve autorização

Após a repercussão do caso, Wesley Oliveira se pronunciou nas redes sociais e afirmou que a gravação foi autorizada por Patrícia. Segundo ele, o conteúdo teve a intenção de preservar um “registro histórico” do ex-presidente.

“Não é porque uma pessoa está com Alzheimer ou com demência que ela tem que ficar escondida da sociedade. O FHC teve uma história de vida linda e ela merece ser lembrada com respeito e dignidade, e isso não significa escondê-lo”, declarou.

O influenciador também afirmou que as imagens mostram que o ex-presidente “está sendo muito bem cuidado” e defendeu que a publicação teve como objetivo registrar um momento de sua trajetória.





