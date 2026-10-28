Reprodução Instagram Fernanda Bande relembra sofrimento no "BBB" e faz avaliação sincera sobre o reality

A ex-BBB Fernanda Bande revelou que tem vontade de investir na carreira de atriz, mas já sabe quais formatos audiovisuais mais despertam seu interesse. Em entrevista ao iG durante o evento de lançamento da série "Dom de Iludir", da Netflix, a influenciadora contou que se identifica mais com produções de cinema e séries do que com novelas, principalmente por preferir histórias com começo, meio e fim definidos.

“Eu gostaria, sim, vou ser bem sincera”, afirmou Fernanda ao ser questionada sobre a possibilidade de explorar a dramaturgia. “Eu acho que não é minha praia novela. Eu acho que eu não sei lidar muito bem com esse formato de nove meses gravando algo que vai se desenrolando, que pode tomar caminhos diferentes de acordo com a audiência”, explicou.

Fernanda Bande fala sobre interesse pela dramaturgia

A ex-participante do "Big Brother Brasil" destacou que prefere projetos mais curtos e com uma narrativa bem estruturada. Para ela, filmes e séries oferecem a possibilidade de desenvolver uma história com um propósito definido, característica com a qual acredita ter mais afinidade.

“Eu gosto muito do formato de cinema mesmo e de série. [...] Eu me encontro, acho que nesse lugar de início, meio e fim, algo curto, algo redondo e amarrado”, declarou Fernanda, que também demonstrou consciência sobre a preparação necessária para ingressar na profissão.

Ao comentar a responsabilidade de contracenar com grandes nomes da dramaturgia, ela citou a atriz Marieta Severo como exemplo do nível de experiência que admira. “Para poder chegar junto e poder contracenar junto, tem que estudar bastante”, reconheceu.

Reprodução Instagram Fernanda Bande

Ex-BBB relembra experiência no reality e admite despreparo

Durante a conversa com o iG, Fernanda também revisitou sua participação no "Big Brother Brasil" e avaliou como enxerga hoje a experiência vivida no confinamento. Ao comparar sua percepção atual com a de quando estava no programa, a influenciadora reconheceu que não estava preparada para enfrentar a exposição e a pressão do jogo.

“Olha, vou ser bem sincera, desesperadora. Eu não tava nem um pouco preparada”, afirmou. Segundo ela, a experiência foi marcada por sofrimento, insegurança e situações completamente novas, que precisou enfrentar enquanto disputava o prêmio milionário.

Fernanda ainda ponderou sobre a dificuldade de o público conhecer uma pessoa a partir de um recorte limitado de sua vida, especialmente em um momento de vulnerabilidade. “É muito difícil as pessoas conhecerem um recorte seu. Principalmente um recorte de uma pessoa fragilizada”, avaliou.

Apesar das dificuldades, a ex-BBB ressaltou que buscou encontrar forças para lidar com o confinamento e fazer o melhor possível diante das circunstâncias. “Eu tava extremamente insegura. Mas eu sempre fui forte. Então, eu só consegui vestir isso. Vestir a minha força e tentei trabalhar da melhor forma possível”, disse.

Fernanda Bande comenta possibilidade de voltar ao BBB

Com o retorno de ex-participantes ao "Big Brother Brasil" em edições recentes, Fernanda também foi questionada sobre a possibilidade de aceitar um novo convite para o reality. Sem descartar completamente a ideia, ela ponderou que precisaria avaliar o momento pessoal e as circunstâncias de uma eventual participação.

“Acho perigoso”, r espondeu inicialmente, em tom bem-humorado. Em seguida, explicou que a decisão dependeria do cenário e de como estaria sua vida no momento do convite.

“Se te chamarem agora, não sei, agora, talvez não. Mas talvez num futuro próximo, eu acho que eu estaria bem mais preparada, com certeza”, declarou, indicando que uma nova experiência no programa poderia ser considerada caso se sentisse mais segura.





Ex-BBB fala sobre título de loba e posicionamento nas redes

Outro assunto abordado na entrevista foi o título de “loba”, associado a Fernanda e também a outras personalidades femininas, como Luana Piovani e Wanessa Wolf. A influenciadora celebrou a identificação do público com sua imagem e destacou a importância de cada mulher defender suas próprias causas e convicções.

“Cada uma com seu nicho, com as suas intenções, com as suas causas, as suas lutas. Eu acho isso fantástico, na verdade”, afirmou. Para Fernanda, posicionar-se de acordo com aquilo em que acredita é fundamental, especialmente quando existe uma comunidade que acompanha e apoia seu trabalho.

A ex-BBB também atribuiu o reconhecimento à trajetória que construiu durante o reality, especialmente à luta pela família e pelos sonhos de pessoas próximas . “Eu acho uma honra ter recebido esse título pelos meus fãs, pelas pessoas, pelos seguidores, por quem acreditou e por quem viu garra em mim em lutar pela minha própria família, pelos sonhos dos meus e por um futuro melhor”, declarou.

Por fim, Fernanda reconheceu que carregar esse título também representa uma responsabilidade pública. Segundo ela, é necessário manter a coerência com os próprios posicionamentos e fortalecer-se continuamente para lidar com as expectativas de quem a acompanha. “É uma honra, é um peso lindo e maravilhoso que eu vou carregar com muito prazer”, concluiu.









