Reprodução Instagram Mensagens revelam crítica de Vorcaro a Flávia Alessandra e Otaviano Costa





Mensagens extraídas pela Polícia Federal revelaram que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, fez ressalvas à contratação de Flávia Alessandra e Otaviano Costa para uma campanha publicitária do Banco Regional de Brasília (BRB), em 2025. Apesar de ter aprovado a escolha do casal, o empresário criticou a imagem pública dos artistas em uma conversa com Ana Matos, diretora de marketing do Master. Vorcaro está preso sob acusação de envolvimento em fraudes relacionadas à instituição financeira pública.

As mensagens, divulgadas pela coluna Radar, da revista Veja, foram trocadas em março do ano passado. Na ocasião, Ana Matos consultou o empresário sobre a possibilidade de contratar os artistas após uma reunião com integrantes do BRB. “Flávia Alessandra e Otaviano, casal, estariam ok para você pra campanha publi? Estou rodando reputacional deles”, perguntou a executiva.

Vorcaro fez ressalva sobre imagem dos artistas

Em resposta, Vorcaro concordou com a contratação, mas demonstrou preocupação com a associação dos nomes à temática sexual. “Sim. Acho um pouco queimados por programa de sexo. Mas, nessa altura campeonato, não vou me opor a eles”, escreveu o empresário.

Ana Matos reconheceu a observação e afirmou que também havia levantado a questão durante a reunião. “São quentes mesmo… Eu falei isso na reunião. Vou rodar reputacional pra ver o quanto”, respondeu a diretora, indicando que faria uma avaliação da imagem pública dos dois antes de avançar com a negociação.

Otaviano Costa integrou o elenco de “Amor & Sexo”, programa da TV Globo exibido entre 2012 e 2018. A atração abordava temas relacionados à sexualidade e aos relacionamentos. Flávia Alessandra e o apresentador também costumam compartilhar aspectos da vida pessoal nas redes sociais.

Campanha seria institucional, sem menção ao Banco Master

Dias depois da conversa, Ana Matos informou a Vorcaro que a contratação de Flávia Alessandra havia recebido aprovação interna no BRB. Na mesma mensagem, a executiva destacou que a publicidade teria caráter institucional e não mencionaria a operação envolvendo o Banco Master.

“Que neste momento será uma campanha institucional sem falar da operação com Master”, escreveu a diretora de marketing.

Casal pediu rescisão após operação da PF

Em novembro de 2025, Flávia Alessandra e Otaviano Costa solicitaram formalmente o encerramento de seus contratos publicitários com o BRB. A decisão ocorreu após a Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, trazer à tona suspeitas de um esquema de fraudes envolvendo o banco público e o Banco Master.

Além de pedirem o rompimento dos vínculos comerciais, os artistas apagaram de suas redes sociais as publicações relacionadas à instituição financeira.



