Reprodução/Instagram Virginia Fonseca já vestiu looks polêmicos.

Na última semana, a incluenciadora Virginia Fonseca, de 27 anos, se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais por um motivo inusitado: o look escolhido para a festa de aniversário de quatro anos da filha do meio, Maria Flor. O visual dividiu opiniões, e muitos internautas criticaram a escolha da loira.

No entanto, essa não foi a primeira vez que Virginia Fonseca chamou a atenção por causa dos looks escolhidos para eventos. Pensando nisso, o iG preparou uma lista com algumas das produções mais polêmicas já usadas pela influenciadora.

Reprodução/Instagram Look que Virginia usou no aniversário da filha causou polêmica.











Renda e calça vintage

Para comemorar o aniversário de quatro anos de Maria Flor, Virginia elegeu um conjunto composto por uma calça corsário, uma mini saia e uma blusa de gola alta. O visual, carregado de rendas e babados, causou polêmica e logo viralizou nas redes sociais.

Após a grande repercussão do assunto, o estilista Nikolas Miguel, amigo de Virginia que criou a produção, veio a público e explicou a proposta da roupa.







Em um vídeo publicado no Instagram, ele refletiu sobre padrões estéticos e como eles fazem as pessoas enxergarem a moda. Ele também revelou que para criar a produção, se inspirou na grife italiana Valentino.

GP de Madri

Em setembro deste ano, o look escolhido por Virginia Fonseca para ir ao Grande Prêmio da Espanha, ao lado do ex-namorado Vini Jr., deu o que falar internacionalmente.

Para a ocasião, a loira elegeu um conjunto um conjunto de couro, composto por uma calça e cintura baixa, com duas fendas laterais que deixam parte do bumbum e da marquinha do biquíni à mostra. A peça é da grife Namilia x NFS Cut Out Moto Pants.

Para completar o visual, a loira elegeu um top curtinho, de alças finas, que deixou o abdômen sarado à mostra.

Reprodução/Instagram Virginia Fonseca causou polêmica com look no GP da Espanha.

A escolha fashion de Virginia foi duramente criticada nas redes sociais e por veículos de mídia internacionais, que classificaram o visual como inadequado.

Debut na Semana de Moda de Paris

Um outro look escolhido por Virginia que deu o que falar foi o escolhido por ela para fazer sua estreia na Semana de Moda de Paris. O evento ocorreu no dia sete de agosto e a loira apostou em um visual ousado para a ocasião.

Reprodução/Instagram Virginia Fonseca causou polêmica com look na Semana de Moda de Paris.

No tapete vermelho, a loira surgiu usando um vestido completamente transparente, que deixou a lingerie à mostra. Para completar o visual, a influenciadora elegeu um par de óculos escuros e luvas de couro.

O visual, assinado pela grife espanhola Balenciaga, foi bastante criticado por internautas, especialmente pela transparência.