Reprodução Instagram Renata Vasconcellos compartilha fotos com irmã gêmea e surpreende seguidores

Renata Vasconcellos chamou a atenção dos seguidores nesta terça-feira (13) ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza. A publicação foi feita no Instagram da apresentadora do "Jornal Nacional" e despertou comentários sobre a semelhança física entre as duas.

Apesar de serem gêmeas idênticas, as irmãs seguiram caminhos profissionais distintos. Enquanto Renata construiu uma carreira de destaque no jornalismo, Lanza se dedicou ao universo da moda e trabalha como estilista, mantendo uma presença mais discreta diante do público.

Nascidas no Rio de Janeiro, as duas também têm um irmão, Rodrigo Vasconcellos. A relação entre elas foi abordada em uma entrevista à revista Marie Claire, publicada em setembro, na qual falaram sobre a proximidade construída ao longo da vida e a importância de preservar a individualidade, mesmo diante da semelhança física.





Trajetórias diferentes

Renata iniciou sua trajetória na GloboNews em 1996 e passou por atrações como "Bom Dia Brasil" e "Fantástico". Em 2014, assumiu a bancada do "Jornal Nacional", tornando-se um dos rostos mais conhecidos do telejornalismo brasileiro.

Lanza, por sua vez, desenvolveu sua carreira na moda, trabalhando com criação e projetos ligados ao setor. Embora não tenha a mesma exposição pública da irmã, também desperta curiosidade entre os internautas quando aparece em registros ao lado da jornalista.

As fotos das duas juntas costumam repercutir justamente pela semelhança entre elas. Apesar de compartilharem características físicas e uma história familiar, Renata e Lanza construíram identidades próprias e trajetórias profissionais diferentes.





