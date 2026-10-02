Reprodução/Flow/TV Globo Igor 3k protagoniza entrevista histórica e vira um "William Bonner"

Igor 3K, ganhou destaque na reta final do primeiro turno das Eleições de 2026. Ele comandou uma entrevista com o presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , justamente no horário em que a Globo exibiria o último debate entre os candidatos à Presidência.

A entrevista com o Flow Podcast aconteceu na noite de quinta-feira (1º), às 20h54, poucos minutos depois do horário previsto. Enquanto Lula batia um papo com o Youtuber, o debate global foi cancelado devido a uma série de acontecimentos envolvendo decisões judiciais e a desistência do candidato Flávio Bolsonaro (PL).

O que aconteceu na última quinta-feira entrou para a história: pela primeira vez, a Globo perdeu o seu protagonismo nas eleições. Quando um dos candidatos, que está nas primeiras posições nas pesquisas escolhe uma mídia considerada alteranativa para ceder uma entrevista, coloca a emissora carioca em apuros, inclusive uma derrota para o jornalismo do canal.





A Globo sempre teve o capital jornalístico nas eleições, comandando por William Bonner, que recentemente passou o bastão para César Tralli. Agora, a emissora teve que lidar com esse revés. Nunca na história da TV aberta brasileira havia acontecido algo semelhante. Pode-se dizer que Igor 3K ocupou, nas eleições, um espaço equivalente ao que Bonner representava em pleitos anteriores.

O YouTuber chamou para si o destaque e provou que a mídia tradicional e a ex-Vênus Platinada estão perdendo cada dia mais espaço no mercado. Uma derrota nunca vista para a ex-toda poderosa e para os Marinhos.

O que aconteceu na entrevista de Lula ao Flow?

Reprodução/Flow Podcast Lula no Flow





O episódio do Flow bateu recorde em audiência e chegou a bater mais de 1,65 milhão de telespectadores simultâneos, além de uma média de 1,5 milhão ao longo da entrevista de quase duas horas.

Lula conquistou um grande público mesmo antes da transmissão iniciar. Enquanto Flow exibia um chamado para iniciar a entrevista, mais de 500 mil pessoas acompanhavam a super live. Igor apareceu às 20h54. A audiência já tinha chegado a 958.000 às 21h01 e subiu dez minutos depois para 1,2 milhão.

Durante a entrevista, o candidato chegou a elogiar o crescimento da mídia alternativa e reforçou a importância de novos criadores de conteúdo. Ele também criticou o modelo de entrevistas da Globo para os debates, a quem definiu como "ultrapassado".



