Bel Corção Pedro Manoel Nabuco amplia presença no streaming e ganha novo papel no Globoplay





Aos 25 anos, Pedro Manoel Nabuco atravessa uma fase de expansão na carreira. O ator está no elenco de "Jogada de Risco", série recém-lançada pelo Globoplay, e já se prepara para um novo trabalho na plataforma, "Resposta ao Tempo", produção escrita por Lícia Manzo.

Em "Jogada de Risco", Pedro interpreta Murilo na série dirigida por Bruno Safadi, que mergulha nos bastidores do futebol. O personagem ainda permitiu que o ator unisse o trabalho a uma paixão pessoal pelo esporte.

Flamenguista, Pedro estava gravando a produção justamente no dia da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, em 29 de novembro do ano passado. Durante as filmagens, ele fez uma foto ao lado de Erick, ator que interpreta um jogador do fictício Atlântico e que, segundo Pedro, tem semelhanças físicas com Danilo, lateral do Flamengo.

“Eu fiquei empolgadíssimo e tirei uma foto com ele. O que eu não imaginava é que seria justamente o Danilo que faria o gol do título naquele dia. Fiquei maluco, saí mostrando a foto pra todo mundo!”, relembra.

Bel Corção Pedro Manoel Nabuco





Reencontro com diretor marcou trajetória

O trabalho também teve um significado especial por reunir Pedro novamente com Bruno Safadi. O diretor participou do primeiro trabalho do ator no audiovisual, "A Vida Pela Frente", produção do Globoplay dirigida por Leandra Leal e Safadi.

“Foi um trabalho muito importante pra mim, onde aprendi muito. Achei um ótimo presságio que meu primeiro grande trabalho na Globo fosse justamente com ele de novo”, afirma.

A passagem por diferentes produções vem ajudando Pedro a construir uma trajetória marcada pela diversidade de plataformas e personagens. Antes de "Jogada de Risco", ele integrou o elenco de "Betinho: No Fio da Navalha", série indicada ao Canneseries em 2024, "Pedaço de Mim", da Netflix, em que interpretou Mateus, e "Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente", da HBO.

A produção da HBO venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro na categoria Melhor Série Brasileira de Drama para Streaming. Em "Jogada de Risco", Pedro também contracena com nomes como Marcelo Adnet, Letícia Colin, Rodrigo Lombardi e Cauã Reymond.

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Próximo trabalho será com Licia Manzo

Depois da estreia de "Jogada de Risco", o ator se prepara para um novo desafio no Globoplay. Pedro fará parte de "Resposta ao Tempo", produção assinada por Lícia Manzo, autora conhecida por histórias centradas nas relações humanas e nos conflitos emocionais.

A oportunidade também representa para Pedro a chance de trabalhar com um nome de destaque da dramaturgia brasileira. O ator conta que está animado com a experiência e com os desafios apresentados pelo novo personagem.

“Acho que todo ator tem vontade de trabalhar com grandes autores, então fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade. A Licia trata de temas muito sensíveis com diálogos que revelam o que está além das palavras. Estou muito animado com este novo personagem, que está sendo um ótimo desafio”, conta.



