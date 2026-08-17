Reprodução Instagram Juliano Floss e Marina Sena

Chegou ao fim o namoro de Marina Sena, de 29 anos, e Juliano Floss, de 22. Depois de pouco mais de dois anos juntos, o influenciador anunciou a separação na noite desta segunda-feira (17), em um story no Instagram.

Sem entrar em detalhes sobre o que levou ao término, Juliano escolheu uma mensagem curta para comunicar a decisão aos fãs que acompanharam o relacionamento desde o início. Até a publicação deste texto, Marina não havia se pronunciado sobre o fim do namoro.

Na íntegra, Juliano escreveu:

“Aos que sempre torceram com carinho por nossa história, em respeito a tudo que vivemos juntos, comunico aqui o término do meu relacionamento com Marina.”

Reprodução/Instagram Juliano Floss anuncia término do namoro com Marina Sena

O anúncio pegou os fãs em meio a uma fase de bastante exposição do casal. Marina e Juliano já moravam juntos em São Paulo e, nos últimos meses, voltaram a aparecer lado a lado depois de enfrentarem uma das maiores distâncias do relacionamento: os mais de 100 dias em que o influenciador ficou confinado no "BBB 26".

Durante o programa, Juliano falou várias vezes sobre a saudade da cantora. Em uma das conversas, chegou a dizer que se sentia “privilegiadíssimo” por ter direito a apresentações particulares de Marina dentro de casa, quando ela começava a cantar durante tarefas comuns do dia a dia.

Marina também acompanhou de perto a trajetória do então namorado no reality. O dançarino terminou o programa na terceira colocação e, ao sair da casa, se emocionou ao assistir às imagens da cantora torcendo por ele.