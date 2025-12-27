Pocah de biquíni
Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah de biquíni

Pocah,  de 31 anos, está em Salvador neste sábado (27). A cantora decidiu viajar para a capital do estado da Bahia para passear pelas paisagens paradisíacas em meio ao recesso de fim de ano.

Pocah é cantora. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah posa em meio à natureza. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah de biquíni. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah faz selfie. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah se refresca. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah boia. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah nada. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah de biquíni. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13,8 milhões de seguidores, a artista posou com um biquíni preto enquanto ostentava o abdômen definido, reflexo da rotina de treinos.


Relembre

Na quinta-feira (25), pouco depois da ceia de Natal, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2021", temporada vencida por Juliette Freire, divertiu os internautas ao surgir  trajada de Mamãe Noel.

Mamãe Noel de biquíni: Pocah mostra físico. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah faz coreografia. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah festejando. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah dançando de biquíni. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah com biquíni azul-turquesa. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah renova bronzeado. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah
Pocah na praia. Foto: Reprodução/ Instagram @pocah


Na ocasião, ela vestia um biquíni rosa e um gorro vermelho. “Alô Bahea, estou chegando”, declarou, se preparando para viajar ao destino nacional, que é um ponto turístico frequentemente visitado por famosos da classe artística.

Novo amor?

Desde que confirmou, em novembro, o término do noivado com Ronan Souza, Pocah tem sido apontada como possível protagonista de um novo romance. O nome que passou a circular é o do ex-atleta Arthur Pelágio, de 26 anos.

Os rumores ganharam força após os dois serem flagrados juntos em algumas ocasiões. O primeiro registro aconteceu no início de dezembro, durante o show que marcou o fim da turnê “Tardezinha”, de Thiaguinho, realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Apesar das especulações, nenhum deles comentou publicamente sobre a suposta relação.

Separação

Em novembro, veio a público o fim do noivado de Pocah com Ronan Souza, situação que pegou a artista de surpresa. A cantora e compositora pretendia aguardar um período maior antes de comunicar aos fãs que o relacionamento havia chegado ao fim e que estava solteira.

Pocah usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e pediu “respeito” diante do momento delicado que enfrentava.

“Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente. Mas sim... o Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram 6 anos de história, aprendizado e parceria”, disse na ocasião.

“Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento”, completou.

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/celebridades/2025-12-27/na-bahia-pocah-mostra-abdomen-definido-em-fotos-de-biquini.html
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!
    Mais Recentes