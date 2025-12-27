Reprodução/ Instagram @pocah Pocah de biquíni

Pocah, de 31 anos, está em Salvador neste sábado (27). A cantora decidiu viajar para a capital do estado da Bahia para passear pelas paisagens paradisíacas em meio ao recesso de fim de ano.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 13,8 milhões de seguidores, a artista posou com um biquíni preto enquanto ostentava o abdômen definido, reflexo da rotina de treinos.





Relembre

Na quinta-feira (25), pouco depois da ceia de Natal, a ex-participante do "Big Brother Brasil 2021", temporada vencida por Juliette Freire, divertiu os internautas ao surgir trajada de Mamãe Noel.





Na ocasião, ela vestia um biquíni rosa e um gorro vermelho. “Alô Bahea, estou chegando”, declarou, se preparando para viajar ao destino nacional, que é um ponto turístico frequentemente visitado por famosos da classe artística.

Novo amor?

Desde que confirmou, em novembro, o término do noivado com Ronan Souza, Pocah tem sido apontada como possível protagonista de um novo romance. O nome que passou a circular é o do ex-atleta Arthur Pelágio, de 26 anos.

Os rumores ganharam força após os dois serem flagrados juntos em algumas ocasiões. O primeiro registro aconteceu no início de dezembro, durante o show que marcou o fim da turnê “Tardezinha”, de Thiaguinho, realizado no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Apesar das especulações, nenhum deles comentou publicamente sobre a suposta relação.

Separação

Em novembro, veio a público o fim do noivado de Pocah com Ronan Souza, situação que pegou a artista de surpresa. A cantora e compositora pretendia aguardar um período maior antes de comunicar aos fãs que o relacionamento havia chegado ao fim e que estava solteira.

Pocah usou as redes sociais para se manifestar sobre o ocorrido e pediu “respeito” diante do momento delicado que enfrentava.

“Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente. Mas sim... o Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram 6 anos de história, aprendizado e parceria”, disse na ocasião.

“Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento”, completou.