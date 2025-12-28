Reprodução/Internet Alexandre Pires sofreu golpe de R$ 1,6 milhão de ex-funcionária

Alexandre Pires revelou que foi vítima de um golpe milionário aplicado por uma pessoa de extrema confiança. O cantor contou que teve um prejuízo financeiro estimado em R$ 1,6 milhão, mas que o impacto emocional da traição foi ainda mais devastador.

Em conversa com Leo Dias, o artista sinalizou que o desfalque foi cometido por uma ex-funcionária que tinha acesso direto às finanças de suas empresas e frequentava sua casa com liberdade. “Ela fez parte da nossa família. Não era apenas uma funcionária ou alguém que cuidava da parte financeira. Foram cinco anos”, lamentou. A fraude só foi descoberta após uma série de auditorias internas.

Quebra de confiança

detalhou que o valor comprovado no processo foi de R$ 1,6 milhão, mas acredita que a quantia real desviada pode ter sido ainda maior. “O que nós conseguimos auditar foi em torno de R$ 1 milhão e 600 mil. É o que está nos autos do processo”, afirmou. A ex-colaboradora foi condenada a 16 anos de prisão pela Justiça.

Apesar da condenação, Alexandre Pires destacou que a maior dor foi lidar com a quebra de confiança. “A maior decepção do ser humano é quando você enxerga que tudo aquilo que você depositava em termos de confiança era uma ilusão, uma mentira”, desabafou o cantor.

O cantor ressaltou que ela não era tratada apenas como funcionária, mas como parte do núcleo familiar. “Ela estava dentro da minha casa, tinha acesso às contas e à rotina. Isso torna tudo ainda mais doloroso”, concluiu.