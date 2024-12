Reprodução Zé Vaqueiro brinca ao revelar o motivo da vasectomia: "Se é que me entendem"

O cantor Zé Vaqueiro revelou nesta terça-feira (3) o motivo de ter passado por uma vasectomia. Em publicação nas redes sociais, ele comentou o procedimento de forma descontraída, explicando que a decisão foi tomada para viver com mais tranquilidade. A cirurgia serve para tornar o homem estéril, indicada para aqueles que não querem ter filhos.

No Instagram, o artista respondeu às especulações surgidas após a publicação de uma foto no hospital. "Ontem eu fiz um pequeno procedimento, fiz uma vasectomia só para trabalhar com a cabeça mais tranquila, se é que vocês me entendem", disse em tom de brincadeira.

O cantor também destacou que a cirurgia foi bem-sucedida e agradeceu o suporte recebido. "Graças a Deus deu tudo certo, foi uma cirurgia rápida, tranquila. Agradeço a Deus por ter dado tudo certo, à equipe médica e ao doutor, que foi muito atencioso."

Zé Vaqueiro ainda comentou as reações divertidas de fãs e seguidores sobre o procedimento. "Disseram que era de hemorroida a fimose, meio mundo de coisas que eu me acabo de rir toda vez que leio os comentários", brincou o cantor, que agora está em repouso.