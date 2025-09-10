Foto: Brian Ziff The Weeknd singles da série 'The Idol' em vinil compacto

O Procon-SP notificou a Ticketmaster após receber uma série de reclamações de consumidores sobre a cobrança de taxas adicionais na venda de ingressos para o show do cantor The Weeknd, marcado para 2026 em São Paulo.

Entre as principais queixas estão a aplicação de uma “taxa de serviço”, de 20% sobre a compra online, e de uma “taxa de administração do MorumBIS”.

Para os consumidores, os dois encargos se sobrepõem, sem transparência sobre sua real finalidade.

O órgão de defesa do consumidor deu 48 horas para que a empresa detalhe como esses valores são formados e explique de que forma os clientes estão sendo atendidos em relação às dúvidas apresentadas.

A legislação permite a cobrança de taxas de serviço, desde que vinculadas a prestações efetivas e previamente informadas. No entanto, a cobrança de taxa administrativa, quando somada a outra tarifa, pode ser considerada abusiva.

Além disso, o Procon-SP alertou para o surgimento de anúncios de ingressos em sites não oficiais, mesmo antes do início das vendas regulares.

A recomendação é que os fãs adquiram entradas apenas em canais autorizados, evitando riscos de fraude ou preços inflacionados.