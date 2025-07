Foto: Pedro H. Lopes Eduarda foi a primeira brasileira a conquistar a coroa do concurso considerado um dos 5 mais importantes do mundo

Um título inédito para o Brasil desembarcou em Campinas e cumpre agenda na cidade nos dias 22 e 23 de julho. A capixaba Eduarda Braum, de 24 anos, recém-coroada Miss Supranational 2025, participa de uma série de compromissos sociais, culturais e institucionais na cidade. Natural de Afonso Cláudio (ES), ela foi a primeira brasileira a conquistar a coroa do concurso sediado na Polônia, considerado um dos cinco maiores do planeta.

Durante três semanas de competição em Nowy Sącz, Eduarda encantou jurados e o público ao combinar elegância, engajamento social e carisma. Com formação em Letras e Pedagogia, filha de agricultores e criadora do projeto Protagonistas do Amanhã — que promove autoestima, cidadania e educação em escolas públicas — ela venceu candidatas de mais de 60 países. A vitória foi transmitida ao vivo para o mundo e celebrada com festa popular em sua cidade natal.

Miss com propósito inspira nova geração

A agenda em Campinas incluiu sessões de fotos, entrevistas em rádio e TV, visita a instituições sociais e um elegante jantar de gala na noite desta terça-feira (22), com a presença do presidente internacional do concurso, Gerhard von Lipinski.

Durante o evento, Eduarda concedeu entrevista coletiva, marcada pela emoção ao relembrar sua trajetória e o compromisso de ampliar o alcance social do título.

Segundo André Cruz, coordenador do Concurso Nacional de Beleza (CNB) São Paulo e responsável pela agenda da Miss no Brasil, a passagem por Campinas reforça o papel do Miss Supranational como uma plataforma de impacto social. “Eduarda representa uma geração que alia beleza, educação e propósito”, afirma.

A seguir, os principais trechos da entrevista coletiva concedida por Eduarda Braum:

Qual é sua principal meta para este reinado internacional?

Quero continuar e ampliar meu projeto Protagonistas do Amanhã. Visito pequenas comunidades, falo com crianças e adolescentes sobre a importância de ter um projeto de vida e ser protagonista da própria história.

Foto: Pedro H. Lopes "Estou animada para conhecer novas culturas e levar um pouco da nossa energia e da cultura brasileira para o mundo", Eduarda Braum





Sua origem influencia diretamente esse trabalho?

Com certeza. Eu venho de uma cidade muito pequena, de família simples. A educação transformou minha vida, e quero mostrar que todos podem ir além, independentemente de onde vieram. Hoje, posso levar essa mensagem para o mundo.

O que passou pela sua cabeça após vencer o concurso?

Passa um filme. Quando parei para olhar minha trajetória, vi que tudo se encaixou. Já fui professora, vendedora, modelo, apresentadora… Cada experiência me preparou para esse momento. No palco internacional, me senti pronta. Foi emocionante.





Como você encara a responsabilidade de ser uma referência para as crianças?

É uma responsabilidade muito grande. Eu amo trabalhar com crianças. Quando uma delas me diz “quero ser como você”, me emociono — porque um dia eu também fui essa criança, sonhando com o impossível. Hoje, posso inspirar e mostrar que é possível.

O que você espera que as novas gerações absorvam da sua história?

Espero que se inspirem nos meus valores, na minha dedicação. O futuro está nas mãos deles, e se eu puder contribuir para formar protagonistas conscientes, já valeu a pena.

Existe uma frase que te acompanha nessa caminhada?

Sim. “Dê o seu melhor nas condições que você tem, até ter condições melhores para fazer ainda melhor.” Sempre acreditei nisso. Hoje tenho estrutura para alcançar muito mais pessoas e estou animada para viver esse novo ciclo.

Quais são os próximos passos?

A partir de outubro, começam as viagens internacionais oficiais. Estou animada para conhecer novas culturas e levar um pouco da nossa energia e da cultura brasileira para o mundo. Quero aproveitar esse ano de reinado da melhor forma possível.