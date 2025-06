Reprodução: Instagram/@ch.deepakrajaura Desafio viraliza no Instagram e intriga a web; desvende

Preparado para mais um desafio? Recentemente, uma questão a ser solucionada viralizou nas redes sociais: você conseguiria completar a sequência ABCD, mas sem escrever a letra E?

Como se fosse um jogo de forca, há algo faltando. Na ordem do abecedário, a quinta letra é a E, formada por uma linha vertical e três horizontais. Quer saber como daria para completar o alfabeto?

Saiba a resposta:

Resultado do teste Reprodução: Instagram/@ch.deepakrajaura

Escreva a letra F no início do traço que contempla a letra a ser descoberta. Juntando o F com _ terá a formação da letra E. No vídeo publicado no Instagram, diversos candidatos tentaram, mas apenas um descobriu a maneira correta de passar pelo desafio.

Nos comentários, os internautas repercutiram o teste de agilidade. “ O último garoto usou a mente ”, elogiou um usuário. “ Ele é muito inteligente. Ele com certeza irá fazer algo grande no futuro ”, avaliou um segundo.

Confira o vídeo: