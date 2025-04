Reprodução: TikTok/@did__youknowthat Encontre o cão no rosto do homem

Para conferir se os leitores estão atentos, a reportagem do iG Gente separou mais um desafio a ser solucionado: você conseguiria encontrar um cachorro na foto acima? Preste atenção e confira bem o registro.

Dicas:

Concentre-se no rosto do homem. Observe as feições dos principais órgãos que compõem a face: os olhos, nariz e a boca. Se precisar, amplie a foto. Outro ponto muito importante é relacionado ao bigode do rapaz: a partir da análise minuciosa dele, você estará mais perto de encontrar o cão.

Caso não tenha conseguido visualizar, vire a imagem. Fique atento a repará-la de maneira horizontal. A partir da mudança, as características de um cachorro se tornarão mais evidentes para você.

Resultado

Acertou? Se não, fique tranquilo (a)! Na próxima vez, siga as dicas que separamos e priorize a agilidade e rapidez. Para encontrar o cachorro em menor tempo, olhe para o nariz. Ele será o ponto de partida para o seu desafio. Vire a imagem e analise todas as partes dela horizontalmente. A região da narina servirá como o olho do pet. O bigode, na verdade, será o cabelo do animal, a orelha irá representar a língua e o cabelo será o fucinho. Dessa forma, você achará o animal.