Reprodução Instagram @marina__neuralean Teste de personalidade

Essa imagem curiosa tem viralizado em plataformas de interação virtual como Facebook, Instagram e TikTok. Em um primeiro momento, pode parecer apenas uma ilustração aleatória e simples, mas ela pode revelar detalhes únicos da sua personalidade.

As interpretações, é claro, são ambíguas, mas podem explicar algumas singularidades da forma como você age, pensa e se posiciona em determinadas situações. O jeito com o qual costuma se relacionar com quem te cerca também pode influenciar o que cada um enxerga.





Dessa forma, segundo Marina Winberg, que publica conteúdos sobre neurologia na web, diz que, quem vê dois crocodilos, provavelmente tem uma personalidade forte e controladora.

Se você é do time que viu um passarinho na imagem, a interpretação é totalmente diferente. Isso porque, segundo o teste, você é uma pessoa com grandes sonhos e metas ambiciosas. No entanto, por vezes, pode acabar sentindo solidão.

Saiba mais

Vale ressaltar que testes como esse não definem quem somos por completo, tendo em vista as particularidades que cada indivíduo possui. Mas alguns resultados podem realmente refletir as opiniões que temos sobre nós mesmos.

Nos comentários da postagem, alguns internautas repercutiram a avaliação. "Eu tendo a assumir posições de liderança e vi dois crocodilos", confirmou uma. "Não consigo ver pássaro.. Só vejo crocodilo", continuou uma segunda. "Eu vi os dois ao mesmo tempo. E agora?", se questionou um terceiro. "Vi um pássaro e o resultado bateu com meu jeito", disse ainda um quarto.

Assista ao vídeo: