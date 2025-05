Reprodução/Globo A apresentadora desmentiu a fala feita pelo voluntário ao vivo

Patrícia Poeta, apresentadora da TV Globo, sofreu, nesta semana, sua terceira derrota consecutiva na Justiça em processos movidos contra o jornalista Alessandro Lo-Bianco.

A global o processou, em 2023, por calúnia, difamação e injúria, relacionadas a declarações feitas por Lo-Bianco no programa “A Tarde é Sua”.

O Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu, na última terça-feira (27), por unanimidade, rejeitar o recurso protocolado pela defesa de Poeta, que pediu a revisão da decisão proferida anteriormente, também favorável ao jornalista. Os desembargadores que julgaram a ação apontaram a inexistência de práticas criminosas e destacaram a liberdade de imprensa.

Poeta alegou que ele teria extrapolado os limites da atividade jornalística ao fazer comentários sobre sua atuação profissional e sua relação com colegas da Globo. Segundo a apresentadora, as falas do jornalista teriam prejudicado sua imagem pública, configurando ataques à sua honra.

Contudo, a Justiça rejeitou as acusações e absolveu o profissional mais uma vez, afirmando que as manifestações ocorreram dentro do exercício da liberdade de imprensa e expressão.

A juíza ressaltou que figuras públicas estão naturalmente sujeitas a críticas e observações sobre sua atuação profissional, e que não houve intenção deliberada de ofender.

Após a decisão, o advogado do jornalista, Rômulo Garzillo, celebrou a vitória judicial e ressaltou a importância da liberdade de imprensa e do direito à crítica no contexto democrático.

"A vitória de Alessandro Lo-Bianco é importante na medida em que reforça a proteção que a Constituição deu, sobretudo após o período autoritário, ao tão fundamental trabalho do jornalista. Num país democrático, pessoas públicas ou com grande visibilidade não estão imunes à críticas, pelo contrário. É justamente por terem maior visibilidade, que a possibilidade de receberem críticas — seja pelo público, seja por profissionais da imprensa —, deve ser ampliada."

Com essa nova sentença, são três vitórias consecutivas contra Patrícia Poeta, consolidando o entendimento do Judiciário a seu favor.

O iG procurou a assessoria de Poeta mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.